Concurso Prefeitura Municipal de Codó MA 2020: EDITAL e Inscrição! Até R$ 4.329,24!

No Estado do Maranhão, a Prefeitura Municipal de Codó faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 115 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior

As oportunidades são para os cargos:

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Assistente de Administração (6), Atendente em Saúde (5), Técnico em Enfermagem (10), Técnico em Meio Ambiente (1), Técnico em Radiologia (2), Agente de Fiscalização e Arrecadação (1), Técnico em Higiene Bucal (2), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Técnico em Imobilização Ortopédica (2) e Técnico em Laboratório (2).

NÍVEL SUPERIOR: Arquiteto (1), Contador (1), Bioquímico (2), Enfermeiro (10), Odontólogo (3), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Ambiental (1), Biblioteconomista (1), Assistente Social (3), Médico Veterinário (1), Biomédico (1), Fonoaudiólogo (1), Fisioterapeuta (3), Nutricionista (3), Psicólogo (3), Terapeuta Ocupacional (1), Professor de Português (4), Professor de História (1), Professor de Ciências (1), Professor de Educação Infantil (13), Professor de Ensino Fundamental I de 1º ao 5º Ano (4), Professor de Inglês (1), Professor de Geografia (1), Professor de Educação Física (2), Professor de Artes (4), Professor de Matemática (3) e Supervisor Escolar (13).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.351,83 a R$ 4.329,24, por carga horária de 24 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de julho (a partir das 10h) até às 23h59min do dia 17 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Legatus. O valor da inscrição oscila entre R$90,00 a R$115,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova de digitação (caráter eliminatório) para o cargo de Assistente de Administração; mais prova de títulos (caráter classificatório) para os cargos de Professores e Supervisor Escolar.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 11 de outubro, em locais e horários a serem informados no dia 06 de outubro de 2020. Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 12 de outubro e os gabaritos definitivos no dia 17 de novembro de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

