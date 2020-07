Concurso Prefeitura Municipal de Corumbiara RO 2020: Último dia de inscrição!

A Prefeitura Municipal de Corumbiara, no Estado de Rondônia, encerra inscrições hoje, 08 de julho de 2020. O edital de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 03 vagas em cargos de nível superior para atuação na Secretaria Municipal de Saúde para combate ao Covid-19.

As oportunidades são para os cargos de Médico Clínico Geral (1 vaga) e Enfermeiro(2 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 3.100,00 a R$ 7.100,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 de julho (a partir das 07h) até às 23h59min do dia 08 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise de currículos, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 03 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

ENFERMEIRO: Elaborar plano de enfermagem a partir do levantamento e análises das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programa de saúde e no atendimento aos pacientes e doentes; Coletar e analisar dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; entre outros.

MÉDICO CLINICO GERAL: Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente; Examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; Analisar e interpretar resultados de exames de raios X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; entre outros.

