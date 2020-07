Concurso Prefeitura Municipal de Estiva MG 2020 tem provas adiadas novamente

[ad_1]



Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Estiva retifica novamente edital de processo seletivo simplificado que visa o preenchimento de 13 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação I), a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 2 de agosto de 2020, foram remarcadas novamente para os dias 19 e 20 de setembro de 2020.

As oportunidades são para os cargos de Médico Clínico Geral (1); Médico do PSF (1); Médico Ginecologista (1); Técnico de Enfermagem (1); Ajudante De Serviços Municipais (1); Auxiliar Administrativo (1); Professor de Educação Básica III PEB III (1); Enfermeiro ESF (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Pediatra (1); Motorista (1); Auxiliar de Serviços de Creche (1); e Operador de Máquinas (1). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.080,66 a R$ 10.457,92.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 16 de março a 14 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da Máxima Auditores. O valor da inscrição oscila entre R$ 48,00 a R$ 200,00.

PROVAS

O concurso consistirá com prova escrita (para todos); prova prática; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dias 19 e 20 de setembro de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

