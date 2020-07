Concurso Prefeitura Municipal de Goiás GO 2020 tem EDITAL retificado

A Prefeitura Municipal de Goiás, via Universidade Federal de Goiás (UFG) retificou edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 209 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, (retificação I), houve alterações nos salários oferecidos aos cargos de Agente Fiscal Sanitário, Agente Fiscal de Obras, Posturas, Ambiental, Agente Fiscal de Tributos, Trânsito e Transportes, Professor P-III (teve a carga horária reduzida), Consumidor e Outros Serviços. Outra atualização foi no conteúdo programático para os cargos de nível superior e mudança no local de realização da perícia médica.

As oportunidades são para os cargos de Agente Fiscal de Tributos (6); Agente Fiscal Sanitário (3); Arquiteto Urbanista (2); Assistente Social (2); Agente Comunitário de Saúde (15); Agente Administrativo (8); Auxiliar de Serviços Gerais (25); Avaliador de Imóveis (2); Enfermeiro (10); Merendeiro (10); Motorista (9); Agente de Limpeza Urbana (20); Agente Fiscal de Obras, Posturas, Ambiental, Trânsito e Transportes, do Consumidor e Outros Serviços (6); e Auxiliar de Saúde Bucal (8).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 3.140,00, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 12h do dia 17 de agosto de 2020, no endereço eletrônico da Universidade Federal de Goiás UFG. O valor da inscrição oscila entre R$60,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível médio) e R$ 100,00 (nível superior).

PROVAS

O processo seletivo consistirá com

Provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, conhecimentos específicos, atualidades do Brasil e do mundo, história, geografia e conhecimentos gerais do estado e da cidade de Goiás;

Prova de capacidade física;

Prova de títulos

As avaliações serão aplicadas no dia 27 de setembro de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

