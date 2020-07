Concurso Prefeitura Municipal de Maturéia PB 2020 tem EDITAL retificado

A Prefeitura Municipal de Maturéia no Estado da Paraíba, retifica edita de concurso público que visa o preenchimento de 34 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior no legislativo municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação II), houve a subdivisão das áreas, no qual é especificado a localidade de atuação das vagas, destinadas ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, da seguinte forma: Área 01 – Zona Urbana (01 vaga) e Área 02 – Zona Rural (01 vaga).

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de serviços gerais (8); Cuidador (3); Digitador (1); Porteiro (1); Recepcionista (1); Supervisor de ensino (1); Técnico em saúde bucal PSF (1); Agente de vigilância Ambiental (1); Técnico em enfermagem PSF (3); Farmacêutico (1); Médico PSF (1); Motorista Categoria D (8); Odontólogo PSF (1); Enfermeiro PSF (1); e Agente comunitário de saúde (2). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 8.000,00, mais benefícios por 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 de julho a 14 de agosto de 2020, no site oficial da Facet Concursos, ou presencialmente, na sede da Prefeitura Municipal, no horário das 9h às 13h, em dias úteis. O valor da inscrição oscila entre R$ 65,00 a R$ 105,00.

PROVAS

O concurso consistiu com prova escrita (para todos) com questões de língua portuguesa, conhecimentos específicos, matemática, conhecimentos gerais e informática; prova prática; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 20 de setembro de 2020.

O certame é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso