Concurso Prefeitura Municipal de Monte Alto SP 2020: Salários de até R$ 9.476,09!

Edital oferta 75 vagas de nível fundamental e superior; Inscrições entre 25 de junho a 9 de julho de 2020

No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Monte Alto faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preencher 75 vagas em cargos de níveis fundamental e superior.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 02/2020 (concurso): Médico Clínico Geral (5); Médico do Trabalho (1); Médico Oftalmologista (1); Médico Pediatra (4); Médico Pneumologista (1); Médico Vascular (1); Médico Psiquiatra (1); Médico Reumatologista (1); Médico Saúde da Família (4); Médico Endocrinologista (1); Médico Ginecologista (4); Médico Neurologista (1); Farmacêutico (5); Direção Veicular II (4); e Educador/Cuidador (5).

EDITAL nº 02/2020 (processo seletivo): Clínico Geral Emergencialista (36);

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.249,67 a R$ 9.476,09, por carga horária de 12 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 25 de junho até as 16h do dia 9 de julho de 2020, no endereço eletrônico da Conscam Web. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 80,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos da área. O concurso será realizado no dia 13 de setembro, já o processo seletivo será no dia 09 de agosto de 2020.

