Concurso Prefeitura Municipal de Rio Vermelho MG 2020 divulga novo cronograma

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Rio Vermelho retificou edital de concurso público para preenchimento de 97 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal. Os salários variam entre R$ 998,00 e R$ 12.500,00.

Conforme o documento de retificação (retificação V), as provas que haviam sido suspensas devido ao Covid-19, já tem nova data e devem se aplicada no dia 24 de outubro, para os níveis médio e técnico, e no dia 25 de outubro de 2020, para os níveis fundamental e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de Patrol, Operador de Retroescavadeira, Borracheiro, Mecânico, Coveiro, Gari, Manutenção de Rede de Esgoto, Motorista de Transporte Escolar, Motorista, Serviço Braçal e Pedreiro (nível fundamental).

Técnico em Meio Ambiente, Monitor de Oficina, Orientador Social, Técnico em Segurança do Trabalho, Auxiliar de Consultório Dentário, Técnico em Higiene Dental, Técnico de Enfermagem, Educador Social, Facilitador de Esporte e Agente Administrativo (nível médio e técnico).

Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Artes, Professor de Ensino Religioso, Enfermeiro, Farmacêutico/Bioquímico, Fiscal Sanitário, Assistente Social, Nutricionista, Supervisor Educacional, Psicólogo, Educador Físico, Odontólogo, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Bibliotecário, Professor da Educação Básica Nível I, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de Historia e Professor de Inglês (nível superior).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 21h do dia 17 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Seap Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 e R$ 120,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos); mais prova de títulos para cargos de nível superior. As avaliações serão aplicadas em data provável nos dias 24 e 25 de outubro de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

EDITAL PREFEITURA DE RIO VERMELHO MG 2020