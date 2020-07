Concurso Prefeitura Municipal de Senador Sá CE 2020 abre vagas em todos os níveis

Edital publicado. No Estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Senador Sá abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 91 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Analista de Licitação (2); Analista de Recursos Humanos (2); Analista de Tesouraria (1); Analista de Políticas Públicas – Ouvidor (1); Analista de Controle interno – Controlador (1); Assistente Social (1); Odontólogo (3); Analista de Contas Públicas – Contador (1); Professor Ensino Básico II -Língua Estrangeira (2); Professor Ensino Básico II – Matemática (2); Professor Ensino Básico II – Geografia (2); Professor Ensino Básico II – Educação Física (1); Professor Ensino Básico II – História (1); Professor Ensino Básico II – Ciências (1); Professor Ensino Básico II – Língua Portuguesa (2); Operador de Máquinas Pesadas (1); Auxiliar de Serviços Gerais (11); Merendeira (8); Gari (24); Coordenador de Unidade Básica de Saúde (3);Coordenador Escolar (9); Monitor Social (3); Cuidador Escolar (6); Secretário Escolar (2); e Técnico de Enfermagem (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até R$ 3.600,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Ingeti. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 115,00.

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de conhecimentos gerais e específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 02 de agosto de 2020.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso