Concursos: 3 dicas práticas para estudar por questões

Responder questões é uma das melhores formas para estudar para concursos públicos. É uma sugestão dada por muitos concurseiros de sucesso, inclusive daqueles que só apostaram nesse método para se preparar.

Por meio de questões relativas ao concurso que você irá prestar dá para conhecer como as bancas tratam cada assunto, como são formuladas as perguntas, a complexidade, etc. Além disso, esse é um ótimo treino para conhecer como está o seu nível de conhecimento.

Selecionamos três dicas bem práticas para você começar a estudar por questões para os próximos concursos e obter excelentes resultados!

Questões da banca certa

São várias as bancas organizadoras responsáveis pelas provas dos concursos. E acredite, cada uma delas possui uma particularidade, uma forma de cobrar assuntos, estilo de perguntas, bem como de avaliar.

Portanto, não faz sentido estudar as questões relativas a bancas diferentes da que está organizando o concurso que irá prestar.

O estudo para uma prova da banca FCC, pode ser prejudicado caso você estude somente por questões da CESPE. É um erro, pois serão abordagens diversas e na hora da avaliação você levará um verdadeiro susto!

Além disso, procure sempre escolher aquelas que se encaixam na área que você almeja, sobretudo no cargo relativo, se houver.

Artigos de acordo com cada área

Estudar a lei seca é essencial para qualquer concurso público. No entanto, existem legislações e artigos que se relacionam com cada área do serviço público. Então, não cometa o erro de perder tempo respondendo questão sobre leis, mas que não têm nada a ver com o campo de atuação almejado por você.

Procure as questões que são mais prováveis de cair, sobre os artigos de acordo com o órgão. Sabendo essas informações, você poderá nortear os seus estudos bem melhor, decorando os artigos necessários e ficando craque para a prova.

Por exemplo: Concurso para o TRT, estude questões sobre Processo e Direito do Trabalho 😉

Faça questões antes de estudar

Pode parecer loucura, mas você pode ter sucesso se começar seu cronograma de aprendizagem pela resposta das questões.

Isso porque a partir delas você terá uma excelente noção de tudo o que é cobrado em seu concurso, e assim poderá separar as matérias que realmente têm chances de cair.

E então, preparado para iniciar seus estudos para concursos? Não deixe para depois!

