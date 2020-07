Concursos abertos: Semana começa com mais de 11 mil vagas no Brasil

A semana começou com tudo! Se você sonha em ingressar no serviço público, a hora é agora. Acontece que diversos editais de concursos estão abertos para preenchimento de vagas no país.

As seleções abertas contam com muitas vagas – são 11.144 no total – com salários atrativos. Veja a lista completa e prepare-se:

Exército

Edital publicado. O Instituto Militar de Engenharia faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso (Concurso IME 2020) para o preenchimento de 98 vagas para a formação de engenheiros militares da ativa e da reserva.

Para o Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Ativa (CACFG/Ativa) são destinadas 70 vagas. Desse total, 56 são para a ampla concorrência e 14 para concorrentes negros. Este edital é para os candidatos que têm interesse em seguir a carreira militar.

Já o Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Reserva (CACFG/Reserva) oferece 28 vagas, sendo 22 na ampla concorrência e seis para concorrentes negros. Este edital é para os candidatos que não têm interesse em seguir a carreira militar.

Para se inscrever no certame, o candidato do cargo de engenheiros da ativa deverá possuir, no mínimo, 16 anos de idade e, no máximo, 22 anos, até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso de formação. Quem estiver concorrendo na reserva, a idade máxima é de 21 anos.

Em ambos os casos é exigido o nível médio. Além disso, é necessário ter altura mínima de 1,60 m (candidatos do sexo masculino) ou 1,55 m (sexo feminino).

Futuramente, os candidatos deverão escolher, futuramente, uma das seguintes especialidades: Fortificação e Construção (Engenharia Civil); Eletrônica; Comunicações; Elétrica; Mecânica e de Armamento; Mecânica e de Automóveis; Materiais; Química; Cartográfica; e Computação.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 02 de julho e 18 de agosto, através do site do Instituto Militar de Engenharia. A taxa de inscrição vai custar R$100.

Concurso : Instituto Militar de Engenharia

: Instituto Militar de Engenharia Banca organizadora : Exército

: Exército Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 98

: 98 Remuneração : saldo inicial de R$1.334

: saldo inicial de R$1.334 Inscrições : entre 02 de julho e 18 de agosto

: entre 02 de julho e 18 de agosto Taxa de Inscrição : R$100

: R$100 Provas : 11 de outubro

: 11 de outubro Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Receita Federal

Edital publicado. A Receita Federal do Brasil faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de seleção para o cargo de Peritos. Os profissionais atuarão na Alfândega do Porto de Vitória, no Espírito Santo.

De acordo com o documento publicado, serão oferecidas nada menos que 39 vagas, em diferentes áreas. Em todos os casos, será exigida uma experiência profissional mínima de dois anos escolhida.

O maior quantitativo das vagas é para área de especialização, com um total de 20 vagas. Podem concorrer, candidatos de qualquer uma das áreas fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea. Além disso, o edital reserva vagas para as áreas de Mecânica (04), Elétrica (03), Informática (03), Têxtil (03), Química (03) e Telecomunicações (03).

Os peritos da Receita Federal terão missão de executar tarefas de identificação e quantificação de mercadoria importada ou a exportar. Ademais, os profissionais ficarão responsáveis pela emissão de laudos e pareceres técnicos sobre o estado e o valor residual de bens, quando necessário no curso de procedimento fiscal e solicitado pela fiscalização aduaneira.

O salário dos Peritos será de acordo com o valor estabelecido por meio da Instrução Normativa de 2018 da Receita Federal. Os valores, conforme o texto, vão variar de acordo com o tipo de parecer técnico ou laudo pericial relativo a identificação ou caracterização de mercadoria. Veja os valores:

Parecer ou laudo encaminhado para análise laboratorial – R$3.088,85

R$3.088,85 Parecer ou laudo de mercadoria realizado por perícia credenciada pela RFB – R$3.380

R$3.380 Laudo pericial relativo a quantificação de mercadoria a granel – até R$3.380

até R$3.380 Veja o edital

Prefeitura de Monte Santo de Minas (MG)

A Prefeitura de Monte Santo de Minas, Estado de Minas Gerais, faz saber aos interessados que as inscrições serão realizadas de hoje, 13 de julho, até as 21h do dia 14 de agosto. O edital conta com 476 vagas para candidatos de todos os níveis.

A taxa de inscrição custa R$50, para o nível fundamental; R$65 para o médio; e R$110, para o nível superior. Anteriormente previstas para agosto, as avaliações serão aplicadas nos dias 17 e 18 de outubro.

Órgão : Prefeitura de Monte Santo de Minas, em Minas Gerais

: Prefeitura de Monte Santo de Minas, em Minas Gerais Vagas : 476

: 476 Requisitos : níveis fundamental, médio, técnico e superior

: níveis fundamental, médio, técnico e superior Remuneração : de R$1.045 a R$11,336,97

: de R$1.045 a R$11,336,97 Inscrição : 13 a 14 de agosto

: 13 a 14 de agosto Provas objetivas: 17 e 18 de outubro

IFSUL

Edital publicado. No Estado do Rio Grande do Sul, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IF Sul-rio-grandense) abriu um novo edital (nº 49/2020) de concurso público para preenchimento de 36 professores do ensino básico, técnico e tecnológico.

As vagas destinadas são para áreas de Matemática (2); História (1); Educação Física (4); Letras – Português/ Inglês (1); Geografia (2); Filosofia (2); Sociologia (1); Recursos Naturais I (1); Recursos Naturais II (1); Produção Alimentícia (1); Supervisão Pedagógica (1); Controle e Processos Industriais III (4); Informação e Comunicação (1); Gestão e Negócios (1); Controle de Processos Industriais (1); Produção Industrial (1); Design II (1); Design III (1); Ambiente e Saúde (1); Controles e Processos Industriais IV (1); Física (2); Letras – Português/ Literatura (1); Atendimento Educacional Especializado (1); Design I (1); Controle e Processos Industriais II (1); e Gestão e Negócios (1).

As lotações serão nas cidades de Lajeado, Passo Fundo, Sapucaia do Sul, Pelotas, Santana do Livramento, Bagé, Camaquã, Charqueadas, Jaguarão e Sapiranga. Os salários oferecidos variam entre R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18, mais auxílio-alimentação e auxílio-transporte (se necessário), por carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 15 de julho (a partir das 08h) até às 23h59min do dia 17 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da o Instituto Federal. A taxa de inscrição está fixada em R$ 125,00.

Concurso : Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense

: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense Banca organizadora : IF Sul-rio-grandense

: IF Sul-rio-grandense Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 36

: 36 Remuneração : R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18

: R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18 Inscrições : 15 de julho a 17 de agosto de 2020

: 15 de julho a 17 de agosto de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 125,00

: R$ 125,00 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

CRM MT

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM MT) retificou edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 10 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos:

Assistente Administrativo – Técnico em informática (1 vaga);

Assistente Administrativo – Técnico administrativo (4 vagas);

Analista Administrativo – Médico fiscal (2 vagas);

Analista Administrativo – Auditor (1 vaga);

Analista Administrativo – Advogado (1 vaga);

Auxiliar Administrativo – Motorista (1 vaga);

Auxiliar Administrativo – Auxiliar Administrativo (CR).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do conselho. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.887,78 a R$ 7.722,65, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 19 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 e R$ 120,00.

Concurso : Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM MT)

: Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM MT) Banca organizadora : IDIB

: IDIB Escolaridade : médio/técnico e superior

: médio/técnico e superior Número de vagas : 10 + CR

: 10 + CR Remuneração : R$ 1.887,78 a R$ 7.722,65

: R$ 1.887,78 a R$ 7.722,65 Inscrições : até 19 de julho de 2020

: até 19 de julho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 e R$ 120,00

: R$ 70,00 e R$ 120,00 Provas : 25 de outubro de 2020

: 25 de outubro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

AGER MT

Edital publicado. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager – MT) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento 24 vagas de níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos:

Analista regulador: Engenheiro Civil (3 vagas); Ciência da Computação e/ou Sistemas de Informação (1 vaga); Advogado (2 vagas); Contador (2 vagas); Engenheiro Eletricista (1 vaga); e Economista (1 vaga).

Engenheiro Civil (3 vagas); Ciência da Computação e/ou Sistemas de Informação (1 vaga); Advogado (2 vagas); Contador (2 vagas); Engenheiro Eletricista (1 vaga); e Economista (1 vaga). Técnico Administrativo: Profissional de nível médio (4 vagas).

Profissional de nível médio (4 vagas). Inspetor regulador: Profissional de nível médio (10 vagas).

As lotações serão nas cidades de Barra do Garças, Ribeirão Cascalheira, Sinop, Alta Floresta, Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Juína e Cuiabá. Os salários oferecidos variam entre R$ 3.210,83 a R$ 7.179,01, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 6 a 17 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da prescrito no edital.

Concurso : Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager – MT)

: Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager – MT) Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 24

: 24 Remuneração : R$ 3.210,83 a R$ 7.179,01

: R$ 3.210,83 a R$ 7.179,01 Inscrições : 20 a 22 de julho de 2020

: 20 a 22 de julho de 2020 Taxa de Inscrição : gratuita

: gratuita Provas : títulos

: títulos Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

Você Pode Gostar Também:

AGEPEN RR

Foi divulgado o novo edital de concurso de Agente Penitenciário de Roraima – SEJUC (Concurso Agente Penitenciário RR). De acordo com o documento publicado, são oferecidas 423 vagas na carreira. O Instituto AOCP tem a responsabilidade do concurso.

Segundo informações da pasta, do total de vagas, 100 são para provimento em 2020 e as outras 323 para preenchimento ao longo do prazo de validade da seleção, que será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Das 423 vagas abertura no edital de Agente Penitenciário/RR, 85 são destinadas às candidatas do sexo feminino, 296 para candidatos do sexo masculino e 42 para Pessoas com Deficiência (PcDs). O salário inicial é de R$4.421,13, por jornada de 40 horas.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter nível médio completo e idade mínima de 18 anos, além da carteira nacional de habilitação na categoria “AB”.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23 horas e 59 minutos do dia 23 de julho de 2020, no site oficial do Instituto AOCP. A taxa de inscrição vai custar R$110.

A prova objetiva do concurso vai ser realizada no dia 27 de setembro, em locais e horários que serão divulgados oportunamente. As avaliações serão realizadas em Boa Vista-RR.

Concurso : Agente Penitenciário RR

: Agente Penitenciário RR Banca organizadora : Instituto AOCP

: Instituto AOCP Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 423

: 423 Remuneração : R$4.421,13

: R$4.421,13 Inscrições : até as 23 horas e 59 minutos do dia 23 de julho de 2020

: até as 23 horas e 59 minutos do dia 23 de julho de 2020 Taxa de Inscrição : R$110

: R$110 Provas : 27 de setembro de 2020

: 27 de setembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Gravatá (PE)

A Prefeitura Municipal de Gravatá em Pernambuco, retifica edital de concurso público para preenchimento de 515 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso teve suas inscrições prorrogadas e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 31 de julho de 2020, no site oficial da banca organizadora Adm&Tec. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio/técnico) e R$ 80,00 (nível superior).

O concurso contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

Teste de aptidão física e investigação social para Guarda Municipal;

Curso de formação para os cargos de Guarda Municipal, Agente de Combate às Endemia e Agente Comunitário de Saúde;

Prova de títulos para Professor.

Concurso : Prefeitura de Gravatá PE

: Prefeitura de Gravatá PE Banca organizadora : ADM&TEC

: ADM&TEC Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 515

: 515 Remuneração : R$ 1.000,00 a R$ 11.000,00

: R$ 1.000,00 a R$ 11.000,00 Inscrições : até 31 de julho de 2020

: até 31 de julho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 80,00

: R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 80,00 Provas : a definir …

: a definir … Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Itabaiana (SE)

No Estado de Sergipe, a Prefeitura Municipal de Itabaiana abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 258 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 9.562,28, por carga horária, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 a 24 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Consep. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 110,00.

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos, mais prova de títulos.

Concurso : Prefeitura Municipal de Itabaiana SE

: Prefeitura Municipal de Itabaiana SE Banca organizadora : Consep

: Consep Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 258

: 258 Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 9.562,28

: R$ 1.045,00 a R$ 9.562,28 Inscrições : 6 a 24 de julho de 2020

: 6 a 24 de julho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00 a R$ 110,00

: R$ 50,00 a R$ 110,00 Provas : 6 de setembro de 2020

: 6 de setembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de São Gonçalo (RJ)

EDITAL publicado. No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 40 vagas em cargos de Guarda Municipal. A função exige o ensino médio completo e tem salário de até R$ 3.506,47, por 40h semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 22 de maio a 02 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da Selecon. O valor da inscrição está fixado em R$ 80,00.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 16 de agosto de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Concurso : Guarda Municipal de São Gonçalo RJ

: Guarda Municipal de São Gonçalo RJ Banca organizadora : Selecon

: Selecon Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 40

: 40 Remuneração : até R$ 3.506,47

: até R$ 3.506,47 Inscrições : até 02 de agosto de 2020

: até 02 de agosto de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 80,00

: R$ 80,00 Provas : 16 de agosto de 2020

: 16 de agosto de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Campo Belo (MG)

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Campo Belo retifica edital de concurso público tem por objetivo o preenchimento de 456 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o novo documento de retificação (retificação IV), o concurso público teve suas inscrições prorrogadas novamente e agora os candidatos podem se inscrever até às 15h59 do dia 10 de agosto de 2020, no site oficial do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 100,00.

O concurso contará com provas objetivas (para todos); prova prática para alguns cargos; mais prova de títulos. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Concurso : Prefeitura Municipal de Campo Belo MG

: Prefeitura Municipal de Campo Belo MG Banca organizadora : IBGP

: IBGP Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 456

: 456 Remuneração : R$ 1.120,00 a R$ 8.850,00

: R$ 1.120,00 a R$ 8.850,00 Inscrições : até 10 de agosto de 2020

: até 10 de agosto de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 40,00 a R$ 100,00

: R$ 40,00 a R$ 100,00 Provas : a definir …

: a definir … Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Unioeste (PR)

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) retificou edital (nº 39/2020) de concurso público para preenchimento de 20 vagas no cargo de Professor de Ensino Superior, para atuação em 11 áreas distribuídas nos Campi da cidade de Francisco Beltrão e Marechal Cândido Rondon.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º de junho até as 23h59min do dia 20 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Unioeste. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 200,00.

O concurso consistirá com prova escrita (caráter classificatório e eliminatório); prova didática e análise de currículo. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 10 de setembro de 2020.

Concurso : Universidade Estadual do Oeste do Paraná

: Universidade Estadual do Oeste do Paraná Banca organizadora : (Unioeste)

: (Unioeste) Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 20

: 20 Remuneração : R$ 744,92 a R$ 12.977,44

: R$ 744,92 a R$ 12.977,44 Inscrições : 1º de junho a 20 de julho de 2020

: 1º de junho a 20 de julho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 a R$ 200,00

: R$ 60,00 a R$ 200,00 Provas : 10 de setembro de 2020

: 10 de setembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Rio Azul (PR)

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Rio Azul retifica editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público que visa o preenchimento de 19 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação II), o concurso teve suas inscrições prorrogadas e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 22 de julho de 2020, no site oficial da FAUEL. O valor da inscrição oscila entre R$60,00 a R$150,00.

Outra retificação (retificação I), houve alteração nos requisitos para os cargos de Mecânico, Mecânico Eletricista, Operador de Máquinas, Assistente Operacional e Auxiliar de Serviços Gerais.

O concurso consistirá com provas objetivas; redação; prova prática e prova de títulos. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.