Concursos e ENEM: 5 dicas para fixar os conteúdos estudados

Estudar é muito mais do que ler conteúdos e assistir a aulas. É preciso absorver cada disciplina, assimilar, entender, de fato, resumir, relembrar. Trata-se de um processo com várias etapas. Seja para concursos ou para o ENEM, é preciso achar uma forma de fixar tudo o que foi estudado.

Aqui no Notícias Concursos já mostramos três técnicas de memorização super eficientes para concurseiros e demais estudantes.

Hoje trouxemos algumas dicas para você mudar em sua rotina para facilitar a fixação de conteúdos e não correr risco de ter “brancos” na hora das provas. Confira!

Cuide de sua saúde

Estar em dia com a saúde é um fator importante para conseguir estudar e assimilar os conteúdos.

Preparar-se para concursos ou vestibulares não é uma tarefa fácil, demanda esforço, dias de muita dedicação, poucas folgas, enfim, você precisará estar bem disposto (a) para essa rotina, caso contrário, as chances de falha são enormes.

Por isso, preste atenção em sua saúde de modo geral. Faça exercícios físicos regularmente, tenha uma alimentação equilibrada, durma bem e beba bastante água.

Vá além da leitura dos conteúdos

A facilidade de fixar conteúdos para ENEM e concursos pode estar na multiplicidade das formas de aprendizagem.

O cérebro precisa de estímulos para aprender de verdade. Por isso, quanto mais métodos você usar, melhor.

Você Pode Gostar Também:

Por exemplo: além de somente ler PDF, livros e apostilas, fale em voz alta o que está lendo. Ajuda na memorização e captação das informações. Também assista a vídeos, ouça podcasts ou audiobooks.

Escrever o que se ouve ou lê também é uma ótima dica. Mas atenção, as anotações devem ser feitas com suas próprias palavras, com aquilo que entendeu.

Relacione com exemplos reais

Outra potente sugestão é relacionar os conteúdos que se aprende com situações do cotidiano, exemplos reais, que acontecem ou já aconteceram.

O cérebro reage muito melhor quando se depara com informações já conhecidas, as quais está acostumado.

Capriche na revisão dos conteúdos

Muitos estudantes pecam na preparação para vestibulares, para concursos ou para o ENEM por não fazerem a revisão.

É essencial que você estabeleça um cronograma de estudos durante os meses em que precisa se preparar e deixe lacunas para serem feitas as revisões dos conteúdos.

Além das revisões semanais, também pense em separar o último mês só pata retornar aos conteúdos mais importantes, que têm maior dificuldade. Também capriche na resolução de questões.

Esperamos que tenha gostado das dicas!

Leia também: Foco total: 5 dicas para potencializar sua concentração nos estudos