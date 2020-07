Concursos: Estude respondendo questões com essa técnica eficiente

Responder questões durante o processo de estudos para concursos é algo extremamente importante para qualquer concurseiro. Independente da carreira almejada, é essencial procurar questões referentes, sobretudo da mesma banca para conhecê-las e testar os conhecimentos.

Entre um aprendizado e outro, além de fazer resumos e revisões, é preciso buscar questões de concursos anteriores. Isso faz parte do planejamento de uma pessoa que sonha com a aprovação.

Tendo isso em mente, vamos falar por aqui sobre uma técnica que promete deixar o seu estudo por questões ainda mais eficiente. Que tal conhecer? O método conta com alguns passos, veja só a seguir.

1 – Filtre aquilo que é prioridade no estudo

Para procurar as questões certas e ir direto ao ponto, faça um estudo prévio e filtre aquelas que são prioritárias.

Isso você só vai saber quando já tiver o embasamento em algum assunto, ou seja, não dá para fazer antes de começar a estudar para concursos.

Então, a ideia é que você estudo sobre um tema determinado, faça seus resumos e renha noções do teor que devem ser as questões. Assim você selecionará aquelas que realmente vão testar os seus conhecimentos no que acabou de aprender. Afinal, cada tema é amplo e possui muitas especificidades dentro dele. Vale a pena nivelar.

2 – Faça as questões que são do seu nível de conhecimento

Durante a filtragem de questões para responder, você encontrará opções com nível fácil, médio e difícil de conhecimento. E essas diferenças devem ser levadas em conta, uma vez que você precisa ter coerência nos estudos.

Se está somente começando no estudo para concurso de determinada área, não faz sentido escolher questões de nível difícil. Isso só será benéfico quando você realmente atingir esse grau de experiência na temática e poderá se testar por uma esfera mais alta.

3 – Consultar material somente depois de responder a questão

Muitos concurseiros erram na hora de estudar por questões, pois somente fazem isso consultando os seus materiais logo de primeira.

Entretanto, a melhor dica é responder as questões somente com o que obteve de conhecimento, de ‘cabeça’ mesmo. E depois de respondê-las, então, você poderá ter acesso às anotações, seus resumos, etc.

Essa é a hora que terá para conferir se os resumos estão sendo eficientes, se estão neles tudo o que foi abordado nas alternativas Caso falte alguma coisa, complemente com as respostas certas das questões.

Há concurseiros experientes que indicam também o aproveitamento das alternativas que estão erradas. A partir delas você pesquisa sobre o tema e já fica expert no assunto.

