Concursos Exército e Aeronáutica abrem 438 vagas para todos os níveis! Até R$8 mil

Oportunidades abertas! O instrumento militar responsável pela defesa do Brasil é constituído pelas Forças Armadas, compostas pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira.

Segundo o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há pelo menos 438 novas vagas abertas para candidatos de ensino fundamental, médio e superior. As oportunidades são para preenchimento no Exército e Aeronáutica.

Veja os concursos abertos:

Aeronáutica

A Força Aérea Brasileira (FAB) retomou o concurso público da EPCAR 2020. O anúncio e novas datas foram divulgadas por meio da página da Escola Preparatória de Cadetes do Ar.

A princípio, os interessados poderiam se inscrever até 21 de abril, mas o certame foi suspenso. Agora, os interessados poderão se inscrever entre 03 e 21 de julho. Veja o novo cronograma:

Provas escritas: 18/10/2020

Inspeção de Saúde (INSPSAU): 09/12/2020 a 23/12/2020

Exame de Aptidão Psicológica (EAP): 09/12/2020 a 23/12/2020

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF):21/01/2021 (convocação) e 25/01/2021 a 29/01/2021 (realização)

Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC): 18/02/2021 (convocação) e 01/03/2021 a 02/03/2021 (realização)

Concentração Final e Habilitação à Matrícula: 29/03/2021

Início do curso: 29/03/2021

Edital publicado. A Aeronáutica abriu um novo edital de concurso público para Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Concurso Aeronáutica EPCAR 2020) para o preenchimento de 180 vagas. O documento foi divulgado no Diário Oficial da União.

O Curso Preparatório de Cadetes do Ar tem duração de três anos, sob o regime de internato, sendo equivalente ao Ensino Médio regular do Sistema Nacional de Ensino e abrange instruções nos Campos Geral e Militar.

Podem participar do concurso Aeronáutica EPCAR 2020, jovens de ambos os sexos, com idade entre 14 e 19 anos. Vale destacar que é necessário possuir o nível fundamental. Do quantitativo de vagas, 160 serão para o sexo masculino e 20 para o sexo feminino.

O concurso, realizado todos os anos, visa o preenchimento de alunos para o próximo ano letivo, ou seja, em 2021. Segundo o edital, a idade exigida (mínima e máxima) deve ser até 31 de dezembro do ano da matrícula.

A grade curricular da EPCAR conta com diversas disciplinas de ensino médio do Brasil, além de Arte, Psicologia, Desenho e Informática. A escola está em Barbacena (MG).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 03 e 21 de julho, no endereço eletrônico oficial da Aeronáutica e também na página da Escola Preparatória de Cadetes do Ar.

Informações do concurso

Concurso : Aeronáutica EPCAR

: Aeronáutica EPCAR Banca organizadora: FAB

FAB Escolaridade : fundamental

: fundamental Número de vagas: 180

180 Inscrições : entre 03 e 21 de julho

: entre 03 e 21 de julho Taxa de Inscrição: R$60

R$60 Provas : 18 de outubro

: 18 de outubro Situação: PUBLICADO

Concurso Exército -Oficiais de Saúde

Edital divulgado! O Exército Brasileiro faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para área da Saúde, com oferta de 116 vagas para Oficiais. As oportunidades são para os cursos de formação de oficiais do serviço de saúde (CFO/S SAU) nas áreas de medicina, farmácia e odontologia. Do quantitativo de vagas, 93 são para ampla concorrência e 23 para cotistas.

Para concorrer é necessário possuir idade de, no máximo, 32 (trinta e dois) anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula de, para os candidatos das áreas de Medicina sem especialidade, Odontologia e Farmácia; e possuir idade de, no máximo, 34 (trinta e quatro) anos, completados até em 31 de dezembro do ano da matrícula, para os candidatos da área de Medicina com especialidade.

Além disso, é necessário ter altura mínima de 1,60m se do sexo masculino ou 1,55m se do sexo feminino.

As chances oferecidas no concurso são destinadas para várias especialidades, como:

Curso de Formação de Oficiais Médicos (CFO Med)

Anestesiologia Cancerologia /Oncologia

Cardiologia Cardiologia Intervencionista (Hemodinâmica)

Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Cirurgia de mão

Cirurgia Geral

Cirurgia Vascular

Clínica Médica Endocrinologia e Metabologia

Endoscopia Digestiva

Ginecologia e Obstetrícia

Hematologia e Hemoterapia

Mastologia

Medicina Intensiva

Neurologia

Oftalmologia

Ortopedia e Traumatologia

Ortopedia e Traumatologia (Cirurgia de joelho)

Ortopedia e Traumatologia (Cirurgia de ombro)

Otorrinolaringologia

Pediatria

Pneumologia

Proctologia

Psiquiatria

Radiologia

Sem Especialidade

Urologia

Curso de Formação de Oficiais Farmacêuticos (CFO Farm)

Farmácia

Curso de Formação de Oficiais Dentistas (CFO Dent)

Ortodontia e Ortopedia Facial

Endodontia

Periodontia

Dentística Restauradora

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial

Saiba como se inscrever

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 01 e 31 de julho de 2020, no site oficial. Para participar, é necessário acessar o site da EsSex e preencher o formulário com os principais dados para cadastro. A taxa de inscrição custa R$13, sendo ser paga por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU). O valor poderá ser pago até 3 de agosto. Saiba mais sobre o concurso.

Concurso Exército Brasileiro – Complementar e Capelães Militares

Nesta terça-feira, 16 de junho, o Exército Brasileiro faz saber aos interessados a abertura de novos editais de concursos públicos para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), nas Escolas de Formação Complementar (EsFCEx) e de Saúde (EsSEx). O concurso conta com 38 vagas.

As vagas do Exército são destinadas para candidatos de ensino superior. Para o Quadro Complementar, a idade máxima será de 32 anos (anteriormente a idade era de 36), desde que completos até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula (2021).

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter, no mínimo, 1,60m de altura para os candidatos do sexo masculino ou 1,55m para o sexo feminino.

Para carreira de oficial do Quadro Complementar, o candidato precisa ter Magistério, a licenciatura da área específica.

Para demais oportunidades, os candidatos precisam ter nível superior na respectiva área.

No concurso EsFCex (Salvador BA), as vagas são para ingresso nas áreas de Administração (três vagas); Ciências Contábeis (duas); Direito (três); Estatística (duas); Informática (três); Pedagogia (uma); Psicologia (uma); e Magistério Militar – Biologia (duas), Espanhol (duas), Geografia (duas), História (duas), Inglês (duas), Matemática (uma), Português (uma), Química (duas) e Física (duas).

Já no concurso EsSex (Rio de Janeiro RJ), as vagas são para Enfermagem (cinco); e Veterinária (duas).

Ambos os concursos são de âmbito nacional. Porém, a ministração do curso de formação acontece em Salvador (BA), no caso da EsFCEx, e no Rio de Janeiro (RJ), no caso da EsSex

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 17 de junho (a partir das 10 horas) e 15 horas do dia 05 de agosto, no site oficial. A taxa de inscrição custará R$120,00. Saiba mais sobre o concurso.

Concurso IME – Oficiais da Ativa e da Reserva

Edital publicado. O Instituto Militar de Engenharia faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso (Concurso IME 2020) para o preenchimento de 98 vagas para a formação de engenheiros militares da ativa e da reserva.

Para o Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Ativa (CACFG/Ativa) são destinadas 70 vagas. Desse total, 56 são para a ampla concorrência e 14 para concorrentes negros. Este edital é para os candidatos que têm interesse em seguir a carreira militar.

Já o Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Reserva (CACFG/Reserva) oferece 28 vagas, sendo 22 na ampla concorrência e seis para concorrentes negros. Este edital é para os candidatos que não têm interesse em seguir a carreira militar.

Para se inscrever no certame, o candidato do cargo de engenheiros da ativa deverá possuir, no mínimo, 16 anos de idade e, no máximo, 22 anos, até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso de formação. Quem estiver concorrendo na reserva, a idade máxima é de 21 anos.

Em ambos os casos é exigido o nível médio. Além disso, é necessário ter altura mínima de 1,60 m (candidatos do sexo masculino) ou 1,55 m (sexo feminino).

Futuramente, os candidatos deverão escolher, futuramente, uma das seguintes especialidades: Fortificação e Construção (Engenharia Civil); Eletrônica; Comunicações; Elétrica; Mecânica e de Armamento; Mecânica e de Automóveis; Materiais; Química; Cartográfica; e Computação.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 02 de julho e 18 de agosto, através do site do Instituto Militar de Engenharia. A taxa de inscrição vai custar R$100.

Concurso : Instituto Militar de Engenharia

: Instituto Militar de Engenharia Banca organizadora : Exército

: Exército Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 98

: 98 Remuneração : saldo inicial de R$1.334

: saldo inicial de R$1.334 Inscrições : entre 02 de julho e 18 de agosto

: entre 02 de julho e 18 de agosto Taxa de Inscrição : R$100

: R$100 Provas : 11 de outubro

: 11 de outubro Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Concurso IME – Quadro de Engenheiros Militares

Edital publicado. O Instituto Militar de Engenharia faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso (Concurso IME). O edital conta, ao todo, com seis vagas para o Curso de Formação de Oficiais da Ativa (CA/CFrm) do quadro de engenheiros militares de 2020/2021.

Do quantitativo de vagas oferecidas no concurso, 05 são para área de Engenharia de Computação e uma para Engenharia de Produção. Para concorrer, os interessados devem ter o nível superior completo, na respectiva área do cargo.

Além do nível superior, o candidato precisa ter, no máximo, 26 anos de idade, completados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano da matrícula (2021). Além disso, o IME exige altura mínima de 1,60 m para os candidatos do sexo masculino ou de 1,55 m para as concorrentes do sexo feminino.

Os aprovados vão começar o curso de formação, na condição de militar e de aluno do Curso Básico de Formação Militar do QEM (CBFM/QEM) e, se aprovado, será matriculado no Curso de Formação Específica do QEM (CFE/QEM).

Conforme tabela remuneratória dos militares, enquanto estiver matriculado no CBFM/QEM ou no CFE/QEM, o candidato será considerado primeiro-tenente do Quadro de Material Bélico, da reserva de 2ª Classe. O soldo inicial, assim, será de R$8.245.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 16 de julho e 1º de setembro de 2020, no site do Instituto Militar de Engenharia. A taxa de inscrição custa R$110.