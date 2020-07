Concursos para professor: Saiba como se preparar

Entre os Concursos Públicos mais esperados estão os concursos na área de Educação, voltados para cargos de professor. A maioria desses processos seletivos é voltada para vagas de docência no Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

Os concursos na área da Educação exigem conhecimentos específicos e só podem ser realizados por aqueles que possuem diploma no Ensino Superior. Desse modo, aquele que pretende se preparar para estas provas deve se ater ao conteúdo programático cobrado em editais anteriores da área.

Desse modo, é necessário buscar o conteúdo programático específico desses editais e não perder tempo estudando os assuntos gerais de diversas linhas de concursos.

Ao se preparar para concursos para professor você deve focar em alguns conhecimentos gerais e nos conhecimentos específicos relacionados ao ensino.

Entre os conhecimentos gerais há sempre a disciplina de Língua Portuguesa e também Informática Básica. Já nos conhecimentos específicos são cobrados Temas Educacionais e Pedagógicos, como didática, e também questões específicas da área de atuação pretendida (matemática, geografia ou história, por exemplo).

Além desses assuntos, é fundamental ter conhecimento sobre as Bases legais e Temas da Educação Nacional, pois são sempre cobradas em concursos da área de Educação.

Um dos erros cometidos por aqueles que pretendem prestar concursos para professor é de considerarem que não precisam estudar especificidades por possuírem uma formação.

Contudo, não é confiável depositar toda a confiança em seus conhecimentos prévios e em sua experiência de professor, porque há exigências características nos concursos que o conhecimento intuitivo não dá conta.

Determinadas bancas organizadoras, por exemplo, cobram de maneira mais literal o conhecimento sobre as políticas públicas e leis que regem a Educação no país. Desse modo, a realização do estudo detalhado aumenta suas chances de êxito nas seleções, que costumam ser bastante concorridas.

Por esse motivo, recomendamos sobretudo a pesquisa do conteúdo programático nos editais e a organização de um cronograma de estudo a partir dessa pesquisa e das suas próprias demandas.

