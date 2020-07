Concursos Públicos: O que estudar para a prova de espanhol

Diversos Concursos Públicos especificam nos editais a cobrança de uma língua estrangeira moderna, podendo ser a prova de espanhol ou de inglês.

A exigência de uma língua estrangeira deixa muitos concurseiros preocupados, e isso é muito compreensível, já que o aprendizado de uma segunda língua na fase adulta não é nada fácil. Por esse motivo, neste texto, abordaremos como pode ser cobrado o espanhol na sua prova de concurso!

Como o espanhol é cobrado e o que estudar

As provas de língua estrangeira em concursos comumente exigem, principalmente, interpretação de textos e conteúdos pertinentes a essa interpretação. Com o espanhol, não é diferente.

Desse modo, para mandar bem nas questões de espanhol, o concurseiro deve, sobretudo, focar no conhecimento vocabular da língua. Além disso, é necessário também ter algum conhecimento de gramática.

A dedicação a estes dois tópicos é fundamental, mas ressaltamos que a necessidade de conhecimento vocabular se sobressai. Nesse sentido, uma ótima forma de se preparar é realizando a leitura e a interpretação de textos em espanhol com certa regularidade.

Os textos que aparecem nos concursos podem variar muito de acordo com o tipo de vaga ofertada no edital, então vale a pena se preparar para diversos gêneros textuais, realizar a leitura de poemas, tirinhas, sites de notícias em espanhol etc. Outra boa maneira de se familiarizar com a língua e melhorar na compreensão de textos é ouvindo músicas e assistindo a filmes e séries em espanhol.

Quanto ao conhecimento vocabular, é indispensável ter cuidado com os falsos cognatos. Ao se dedicar ao estudo desse tópico, o concurseiro evitará cometer equívocos pela comparação do espanhol com o português, já que ambas as línguas apresentam muita semelhança, mas também muitas diferenças.

N que diz respeito ao conhecimento gramatical, é fundamental atentar para os verbos com atenção e ter muito cuidado com as formas verbais, principalmente se tratando de verbos irregulares. O estudo do quadro pronominal e dos artigos também se faz necessário.

Apesar de gramática não ser o assunto central da prova, ter noções gramaticais básicas da língua facilitará a leitura, a interpretação e a compreensão dos textos.

Além das dicas acima, é indispensável analisar em provas de concursos anteriores como as questões foram apresentadas na parte da prova dedicada ao espanhol. Responder a essas questões ajudará muito na obtenção de melhores resultados.

