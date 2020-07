Concursos Públicos: Questão comentada sobre usos da norma-padrão

As questões de língua portuguesa estão sempre presentes em Concursos Públicos, especialmente porque o conhecimento da norma-padrão é fundamental para o exercício de muitos cargos públicos.

Nesse sentido, apresentamos uma questão comentada sobre os usos adequados à norma-padrão. A questão apresentada abaixo foi cobrada em um concurso da prefeitura de Garça (SP) para professor organizado pela Fundação Vunesp. Confira!

(VUNESP – 2018):

De acordo com a norma-padrão, as lacunas da tira devem ser preenchidas, respectivamente, com:

(A) me interessa … O que me importa … têm

(B) interessa a mim … Me importa … tem

(C) interessa-me … O que importa à mim … têm

(D) me interessa … O que mim importa … tem

(E) interessa à mim … O que importa-me … têm

Resposta comentada

Ao analisarmos o texto das tirinhas, percebemos logo na primeira lacuna o advérbio de negação não que proporciona ambiente sintático para a próclise, desse modo, a alternativa (C) já pode ser desconsiderada, pois apresenta ênclise em interessa-me.

Além disso, a alternativa (C), bem como a alternativa (E) apresenta o pronome mim precedido de à, com crase. Contudo, este uso é incorreto porque esse pronome não pode ser precedido pelo artigo a, logo, não cabe o uso da crase.

Quanto à segunda lacuna, sabemos que, segundo a norma-padrão, uma frase não deve ser iniciada por um pronome átono, assim, a alternativa (B) se revela incorreta.

Já a alternativa (D) é incorreta porque apresenta o pronome mim sem que esse esteja precedido por uma preposição, o que é inadequado, além de apresentar a forma verbal tem em terceira pessoa do singular, quando a concordância deve ser feita em relação ao sujeito as pessoas, ou seja, na terceira pessoa do plural: têm.

Desse modo, a alternativa cujas opções de preenchimento das lacunas estão em consonância com a norma-padrão é a alternativa (A).

E aí? Ainda tem alguma dúvida? Deixe aqui seu comentário.

