Confira curiosidades sobre a franquia da Disney · .

A Globo exibe a animação Toy Story 2 na Sessão da Tarde desta segunda-feira (20), às 14h57 (horário de Brasília). Lançado em 1999, o segundo filme da franquia mostra Woody em uma enrascada! Ele é sequestrado por um colecionador de brinquedos e, dessa forma, acaba descobrindo mais sobre o próprio passado.

No longa, o xerife tenta salvar um brinquedo que acaba indo parar em um bazar de usados por engano. O colecionador Al vê Woody na venda de garagem e o rouba sem que a mãe de Andy perceba. O homem pretende vender o boneco a um museu.

Na casa do sequestrador, Woody descobre que foi o protagonista de um famoso seriado da TV de décadas atrás e conhece os demais integrantes de sua coleção: a vaqueira Jessie, o cavalo Bala no Alvo e o mineiro Pete Fedido. Enquanto isso, Buzz Lightyear e os demais brinquedos partem em uma atrapalhada operação de resgate.

Confira cinco curiosidades sobre a franquia da animação da Disney:

Nome do filme

Toy Story não foi a primeira opção de título cogitada pelos produtores. O Caubói e o Astronauta foi pensado como um possível nome. Mas o filme quase se chamou You Are a Toy (Você é um Brinquedo, em português), em referência à icônica frase que Woody grita para Buzz na animação.

Woody vilão?

Nas primeiras concepções de Toy Story (1995), o xerife seria um personagem cruel, inconveniente e bastante detestável. Porém, os produtores perceberam que tinham exagerado nas características ruins do protagonista e fizeram dele um boneco um pouco mais simpático –só um pouco egoísta e ciumento, né?

Dublador de Buzz

A Disney desejava que Jim Carrey ou Bill Murray fossem a voz de Buzz Lightyear. Mas o orçamento não permitiu, pois Tom Hanks já tinha sido contratado para dar “vida” para Woody. Billy Crystal chegou a ser convidado para assumir a dublagem, mas recusou o papel. Tim Allen, então, acabou virando a voz do astronauta.

Qualidade

Toy Story 2 foi o primeiro filme totalmente criado, realizado e exibido digitalmente. Além disso, é a primeira sequência de animação que faturou mais do que o filme original nas bilheterias. E isso quase não aconteceu, já que inicialmente o planejamento da Disney e da Pixar era de lançar a continuação somente em vídeo. Mas, após assistirem ao filme pronto, os executivos resolveram exibí-lo nos cinemas.

Barbie na história

A boneca mais popular do mundo poderia ter aparecido já no primeiro Toy Story. Mas a Mattel, fabricante do brinquedo, não autorizou de imediato. A empresa não queria que a Barbie tivesse uma personalidade definida, já que o intuito é que as crianças projetassem o que quisessem na boneca. A Mattel mudou de ideia depois do sucesso do primeiro filme e deixou que Barbie aparecesse na sequência. Além disso, Ken também dá as caras no terceiro filme.

Assista abaixo ao trailer de Toy Story 2, atração da Sessão da Tarde:

© 2020 . | Proibida a reprodução