CONFIRMADO! INSS não terá atendimento presencial em Julho; veja previsão

O governo adiou para 3 de agosto o retorno do atendimento presencial nas agências do INSS. A medida foi publicada em portaria conjunta da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS.

Portanto, fica prorrogado até 31 de julho o atendimento exclusivo por meio do site ou aplicativo Meu INSS e central telefônica 135. Vale salientar que, o atendimento via canais remotos continuará sendo realizado mesmo após a reabertura das agências.

De acordo com informações do INSS, o adiamento foi definido após nova avaliação das informações apresentadas pelo grupo de trabalho responsável pelo plano de ação de reabertura indicar que um pequeno número de agências cumpriria todos os requisitos estabelecidos até a data anteriormente prevista (13 de julho).

Agências terão horário reduzido na reabertura

A partir do dia 3 de agosto, data prevista para reabertura, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com seis horas contínuas. Lembrando que, não haverá atendimento se antes não ter sido agendado.

A reabertura vai considerar as especificidades de cada agência do país. As agências que não reunirem as condições necessárias para atender o beneficiário de forma segura, continuarão em regime de plantão reduzido.

INSS: Saiba quem irá receber atrasados do INSS acima de R$ 59.880 em 2021

Na última quarta-feira (08), o Tribunal Regional Federal da 3ª Região estabeleceu o lote anual de atrasados do INSS que será pago no ano que vem.

Em 2021, receberá o beneficiário que ganhou um precatório do INSS superior a 60 salários mínimos e que teve a ordem de pagamento judicial emitida entre 2 de julho de 2019 e 1º de julho de 2020. Para os atrasados emitidos no ano passado, o valor mínimo é de R$ 59.880. Já para as ordens de pagamentos liberadas de janeiro a julho deste ano, o valor mínimo é de R$ 62.700.

Até o momento, o TRF-3 não sabe informar quanto será cedido ao Conselho da Justiça Federal para quitação das dívidas e nem o número de credores.

“O setor do tribunal responsável por processar os dados está trabalhando no fechamento da proposta orçamentária de 2021”, informou. “O pagamento dos precatórios incluídos na proposta poderá ser efetuado até dezembro de 2021”.

O Conselho da Justiça Federal já liberou o valor do lote anual de precatórios deste ano. Na área atendida pelo TRF-3, o dinheiro do segurado que venceu o INSS já está disponível para saque.

As consultas, para segurados que iniciaram a ação no TRF-3, podem ser feitas pelo link: http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaReqPag.