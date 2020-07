Conheça a grande casa de campo em que Gilberto Gil e família passam a quarentena · .

Gilberto Gil escolheu um refúgio bastante acolhedor para passar o período de isolamento social com sua mulher, seus filhos e netos: uma casa de campo bastante ampla em Petrópolis, cidade serrana no Estado do Rio. Cheio de quartos, fotos de família, clima aconchegante e até uma lareira, o lugar é um convite à preguiça para o músico.

Gil e sua mulher, Flora, já estão há mais de quatro meses “quarentenados” na casa de Araras (nome do bairro em Petrópolis), que possuem há 17 anos. As lives do cantor foram feitas lá, e filhas como Bela e Preta Gil também se hospedaram no local.

“Casa grande para uma família grande. Aqui as crianças cresceram. São sete filhos, é um que entra, outro que sai, outro que vai, neto que chega. Tudo isso é casa”, disse Flora Gil em entrevista ao programa Casa Brasileira, do GNT.

O clima aconchegante vem muito da madeira na casa, presente nos pisos, nos móveis, nos acessórios decorativos, na lareira e até em revestimentos de paredes.

“Na casa de Araras, toda parte de madeira é reciclada. Foi retirada de uma fazenda que foi demolida no interior de Minas e tem toda essa parte da pureza dos materiais, materiais primários. É o couro, o linho, a madeira. Nada muito elaborado sinteticamente”, explicou a arquiteta Marcia Muller.

A área externa tem piscina e ampla área verde, e o quarto principal, ocupado pelo casal, tem varanda com uma bela vista para montanhas. Segundo Flora Gil, esse é o lugar onde os dois mais ficam, apesar de a casa também ter duas salas de estar e ampla cozinha com sala de jantar.

Gilberto Gil batizou a casa de campo de A Linha e o Linho, nome de uma música que fez para a mulher. Ele afirmou que foi ela quem arrumou toda a sua vida e relaciona a casa aos afetos e ao culto da preguiça como algo positivo.

“Tenho um xodó, um chamego com a casa. A casa como um valor, como símbolo de valores, dos afetos, a preguiça como um valor, a valorização de um elemento que qualifica o lazer, o estar em casa, o estar quieto. A preguiça é um cultivo”, refletiu.

Assista abaixo ao programa Casa Brasileira, do GNT, que mostra a casa de Gilberto Gil em Petrópolis:

