Conheça todas as etapas dos Concursos Públicos

As etapas dos concursos públicos podem ser divididas em três fases: a fase prévia, antes da publicação do edital, a fase de publicação do edital e a prova. Conhecer tais etapas pode ser de grande serventia para aqueles que estão iniciando seus estudos para realizar concursos.

Fase prévia

Há muitos processos administrativos para a realização dos concursos públicos, de modo que muito antes da publicação do edital é necessária a criação de cargos, ou o levantamento das necessidades da unidade para identificar quais funções e cargos precisam ser preenchidos.

Posteriormente, é feita a solicitação do concurso a partir da previsão orçamentária para avaliar o impacto financeiro. Desse modo, se obtiver aprovação por parte do Órgão competente, há a contratação da banca organizadora/examinadora.

Nesse sentido, a banca organizadora é responsável por criar o edital.

Fase pós edital

A fase pós edital consiste justamente na publicação do mesmo pela banca organizadora e em sua divulgação.

Desse modo, esta etapa é uma das mais importantes para os concurseiros pois eles têm acesso às regras dos concursos, além de acessar informações como data de realização do exame, quantidade de vagas, conteúdos, entre outros.

O candidato deve estar pronto para intensificar os estudos e revisar os principais conteúdos, pois, nessa fase, o tempo de estudos se restringe pela data de realização da prova.

Prova

Esta etapa consiste basicamente na elaboração da prova e dos gabaritos e posterior realização da prova, que exige também a contratação de pessoas para atuar como coordenadores, fiscais, auxiliares, seguranças e com a logística.

Após a realização das provas, há a fase de correção das provas, que envolve análise e resposta a recursos após sua divulgação.

Em alguns concursos, há necessidade de aplicação de prova para análise de aptidão física, essas provas são realizadas após a divulgação dos resultados da prova teórica e dos possíveis recursos.

Por fim, há a divulgação dos resultados finais, que é seguido da homologação e da convocação dos aprovados.

Fonte: Instituto Brasil.