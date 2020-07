Contrato entre Atlético-MG e Sampaoli tem multa rescisória milionária; veja

De acordo com informações do UOL Esporte, há dois valores de multa rescisória no contrato do Galo com o argentino, sendo de US$ 2,5 milhões em caso de término da relação ainda em 2020 e de US$ 1,5 milhão em quebra contratual a partir do começo do ano que vem – os valores se aplicam aos dois lados . Cabe lembrar que a união vai até dezembro de 2021.

Para fechar o contrato, entre outras exigências, o estafe de Sampaoli requereu que o valor dos salários do treinador e sua comissão técnica, bem como da multa rescisória, fosse atrelado ao dólar. Contudo, diante da alta variação cambial, os envolvidos entraram em acordo pelo congelamento da moeda estrangeira, tendo como base o valor médio da moeda nos últimos dois anos.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.