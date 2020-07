Controle de Frequência de Funcionários

O registro dos horários de entrada, pausa e saída dos funcionários devem ser feitos diariamente, não importando se é feito em relógio eletrônico, mecânico ou em livro de ponto.

Com efeito, a legislação trabalhista específica por meio das portarias 1510 e 373 do MTE as regras para as marcações de ponto nas empresas.

Entre elas, estão a obrigatoriedade da marcação de ponto para empresas com mais de 10 colaboradores e a proibição de restrição de marcação.

Dessa forma, em hipótese alguma os funcionários podem ser impedidos de registrar a jornada de trabalho.

Isto é, o que antigamente acontecia era que para evitar horas extras ou atrasos, o empregador restringia a marcação de ponto em determinado horários.

Contudo, isso não pode acontecer de jeito nenhum, as duas portarias são bem claras quanto a essa prática e nenhum sistema de controle de ponto pode restringir horários à marcação de ponto, e nem marcar os horários automaticamente.

Além disso, todas as informações referente as marcações do ponto do colaborador devem constar na folha de ponto dele.