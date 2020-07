Controles DualSense do PS5 podem criar sensação de choque de armas

Os novos controles DualSense do PlayStation 5, que trarão funcionalidades hápticas e gatilhos adaptáveis, são capazes de criar uma experiência imersiva inédita. Com eles, desenvolvedores podem recriar a sensação de choque de armas e muito mais, de acordo com Keith Lee, diretor de Godfall, em entrevista ao GameSpot.

Segundo Lee, a vibração estéreo e a resistência dos gatilhos permitem ações que não são possíveis nos dispositivos atuais. “Pela primeira vez, podemos reproduzir a sensação de sua arma atingindo outra e como ela ressoa.”

O diretor complementa, afirmando que a simulação de diferentes superfícies não fica de fora das novidades. “A maneira como as vibrações funcionam realmente se parece com a experiência de deslizar sobre diferentes materiais, como cascalho, areia ou água.”

Diferentes superfícies e sensações podem ser reproduzidas pelos controles.Fonte: Reprodução

Uma experiência inédita

Este não é o primeiro desenvolvedor a elogiar os recursos. Young Horses, criador do Bugsnax, também declarou que o DualSense é diferente de qualquer coisa disponível no mercado: “Não senti nada tão intrincado e sensível quanto sua funcionalidade tátil.”

Lembrando que o PlayStation 5 e o controle serão lançados ainda neste ano em todo o mundo em data a ser confirmada.