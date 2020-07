Copa do Nordeste chega às quartas com Fortaleza e Bahia favoritos, surpresas e sede única; saiba tudo

[ad_1]



A Copa do Nordeste terá nas quartas de final seis gigantes da região e duas ótimas surpresas.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Da Série A do Campeonato Brasileiro, há os campeões nacionais Bahia e Sport e a dupla cearense Fortaleza e Ceará.

De Pernambuco, com uma das torcidas mais apaixonadas da região, chega ainda o Santa Cruz, atualmente na Série C, logo, longe da elite na qual já esteve.

Da Bahia e da Série B, tem o Vitória, que também chega à fase decisiva com saudade de dias mais prósperos.

ESPN com Gazeta Press

As boas surpresas ficam por conta de Confiança, de Sergipe e também na segunda divisão nacional, e Botafogo-PB, que jogará a Série C em 2020.

Em jogos únicos disputados em Salvador e Feira de Santana, na Bahia, no próximo sábado, os classificados para as semifinais sairão de Fortaleza x Sport (Barradão, 16h), Ceará x Vitória (Pituaçu, 16h), Confiança x Santa Cruz (Joia da Princesa, 18h30) e Bahia x Botafogo-PB (Pituaçu, 21h30), este último com transmissão ao vivo do FOX Sports.

Veja abaixo, duelo a duelo, como os oito times chegam às quartas e com quais destaques:

Fortaleza

Rogério Ceni durante Fortaleza x Bahia, pela última rodada do Brasileiro Gazeta Press

– 1º do Grupo A, com 17 pontos

– Destaques: A grande estrela do clube, atual campeão da competição, sem dúvida, é o técnico Rogério Ceni. Dentro de campo, Tiago Orobó (que não pode mais jogar a competição por tê-la disputado pelo América-RN) e o experiente Wellington Paulista estão entre os cinco artilheiros do torneio – cada um tem quatro gols.

– No ano: Com 18 pontos e aproveitamento de 86% na Copa do Nordeste, o Leão do Pici está na final do estadual para enfrentar seu arquirrival Ceará e tentar o bi. Na Copa Sul-Americana, esteve próximo de um resultado histórico contra o Independiente, da Argentina, mas acabou eliminado, em fevereiro. Somadas as três competições em que o time já estreou no ano, seu aproveitamento geral de pontos ultrapassa 70%.



1 Relacionado

Sport

– 4º do Grupo A, com 10 pontos

– Destaques: O técnico Daniel Paulista não tem um elenco dos mais caros, mas para o comando do ataque, tem nada menos que três boas opções. Hernane Brocador e Elton têm agora a concorrência de Ronaldo, que brilhou no então líder do Campeonato Paulista Santo André.

– No ano: Não bastassem os problemas financeiros, com muitas dívidas de curto prazo vencendo e salários atrasados, o Sport também também não vem tendo um bom ano esportivo. O clube, que vai jogar a Série A em 2020 após disputar a B em 2019, já foi eliminado da Copa do Brasil (perdeu para o Brusque, em SC, por 2 a 1) e do Campeonato Pernambucano – em ambos, na primeira fase.

No estadual, já tem sua pior campanha da história, podendo chegar no máximo ao sétimo lugar – vai disputar um quadrangular que define os rebaixados. A Copa do Nordeste é a única chance palpável de uma conquista para a equipe, que entrará no Brasileiro sem muitas expectativas para além da permanência na elite.

Ceará

Sobis comemora gol do Ceará Gazeta Press

– 2º do Grupo B, com 14 pontos

– Destaques: Dono do melhor ataque da Copa do Nordeste, com 15 gols, o Vozão de Guto Ferreira fez os mesmos pontos do Confiança-SE, mas ganhou um jogo a menos. Tem nos veteranos Rafael Sóbis e Fernando Prass, além do artilheiro Vinícius (quatro gols), seus grandes pontos de apoio. Sóbis, porém, tem dois jogos de suspensão a cumprir e só volta a campo no caso de uma classificação para a final.

– No ano: O clube é finalista do Cearense e quer apagar a má impressão deixada pela campanha ruim no último Brasileirão (foi apenas o 16º, ficando uma posição acima da zona da degola), que voltará a disputar na elite em 2020. Na Copa do Brasil, fez um dos últimos jogos do país antes da paralisação: bateu o Vitória, também seu adversário na Copa do Nordeste, no Castelão: 1 a 0, pela ida da terceira fase.

Vitória

– 3º do grupo B, com 14 pontos

– Destaques: O zagueiro Mauricio Ramos, ex-Palmeiras, e o experiente lateral-esquerdo Thiago Carleto, ex-São Paulo, por exemplo, são os nomes mais conhecidos do time, que tem o atacante Alisson Farias como seu artilheiro no torneio regional (três gols) e o equatoriano Jordy Caicedo como aposta para a fase decisiva.

– No ano: Fez os mesmos pontos, também com uma vitória a menos, que o líder do grupo, o Confiança-SE, e quatro gols a menos que o vice, o Ceará, na embolada primeira fase de sua chave. O dono da melhor defesa da Copa do Nordeste, ao lado de Fortaleza e Bahia, não tem vaga assegurada na próxima fase do Campeonato Baiano.

Em sua segunda partida em dois dias, com um time reserva, empatou na quinta-feira (23) com o Bahia de Feira e é o sexto colocado do estadual, com uma rodada por jogar – apenas quatro se classificam. Na Copa do Brasil, vai repetir a decisão de vaga contra o Ceará, que o derrotou em março no Castelão (1 a 0).

Confiança

– 1º do Grupo B, com 14 pontos

– Destaques: O técnico Matheus Costa tem Mikael como seu artilheiro na Copa, com três gols.

– No ano: A classificação inédita para a as quartas de final da Copa do Nordeste é mais um bom indício do crescimento do Dragão desde o ano passado, quando foi até às semifinais da Série C e garantiu o acesso para a B de 2020.

A equipe sergipana, sensação da disputa regional, terminou a primeira fase do estadual com 17 pontos e aproveitamento de 81%. Está no quadrangular final com Freipaulistano, Sergipe e Itabaiana, do qual já ganhou na primeira rodada (1 a 0, fora de casa), ainda em março. Mais importante, já assegurou vaga para a Copa do Brasil de 2021.

Santa Cruz

– 4º do Grupo B, com 13 pontos

– Destaques: Pipico é o artilheiro e principal jogador do Tricolor do Arruda que é comandado pelo técnico Itamar Schülle.

– No ano: O líder do Campeonato Pernambucano teve o prazer de despachar o rival Sport da disputa estadual no último jogo da primeira fase e já está classificado para a semifinal.

Na Copa do Brasil, o Santinha caiu para o Atlético-GO na segunda fase. Assim sendo, o clube segue vivo em duas de três frentes importantes de conquista. Já no Brasileiro, segue na Série C, após fazer campanha muito ruim e ser eliminado logo na primeira fase em 2019.

Bahia

Roger Machado perfilado e, ao fundo, seu auxiliar Roberto Ribas Gazeta Press

– 2º do Grupo A, com 17 pontos

– Destaques: Um dos maiores favoritos ao título da Copa do Nordeste, ao lado do Fortaleza, o Bahia de Roger Machado tem um elenco forte e conta com nomes consagrados como os de Rodriguinho, Clayson e Gilberto, no setor ofensivo, e Juninho e Juninho Capixaba para a retaguarda – além do goleiro Douglas Friedrich, que se recupera de lesão.

– No ano: O time começou a temporada decepcionando muito ao ser eliminado pelo River-PI na primeira fase da Copa do Brasil. Fora o resultado esportivo, a classificação seria importantíssima em termos financeiros para o clube que tem uma folha de pagamento de valor elevado para a região – ainda que tenha um caixa equilibrado.

Já na Copa Sul-Americana, despachou o Nacional, do Paraguai, com duas vitórias – 3 a 0 em casa e 3 a 1 fora – e aguarda o sorteio que definirá seu adversário na próxima fase. No estadual, mesmo escalando times alternativos, é vice-líder com 15 pontos e tem vaga assegurada na próxima fase.

Botafogo-PB

– 3º do Grupo A, com 13 pontos

– Destaques: O atacante Lohan é o artilheiro do time de João Pessoa na Copa do Nordeste, com três gols. Na meta, o titular do rodado técnico Mauro Fernandes é o experiente e veterano Felipe, ex-Corinthians e Flamengo.

– No ano: No Paraibano, o Belo está em terceiro no grupo A e ainda busca classificação para a próxima fase. Na Copa do Brasil, caiu na segunda fase, diante do Fluminense, no Maracanã.

Em 2020, disputará a Série C do Brasileiro de novo. Isto porque no ano passado fez campanha ruim no Nacional e ficou fora da fase decisiva por uma vaga na Série B deste ano.