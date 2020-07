‘Coração em paz’ · .

Bianca Andrade e Rafa Kalimann decidiram selar a paz após os desentendimentos no BBB20. Boca Rosa contou que conversou com a vice-campeã do reality show nas redes sociais, e elas voltaram até a se seguir. “Foi impossível a gente não se falar. Meu coração está em paz”, afirmou a empresária em seu canal no YouTube.

A revelação aconteceu durante o quarto episódio do programa ao vivo de Bianca, o Boca a Boca, que foi ao ar na noite de terça (14). “É muito lindo o que vocês estão fazendo, subiram hashtag [no Twitter] ‘rivalidade feminina não!’. Tem que aproveitar a vida da melhor maneira, no maior nível de amor”, comemorou a blogueira, sobre a ação feita pelos fãs de Rabia, que shippam a amizade das duas.

“Inclusive, Rafa Kalimann, um beijo especial para você”, mandou Boca Rosa. “A gente já se falou pelas redes sociais e isso é muito legal”, esclareceu ela, afirmando que a rivalidade entre as influenciadoras digitais ficou no passado.

Bianca e Rafa travaram uma rivalidade logo na primeira festa do BBB20 em uma discussão sobre quem seguia quem no Instagram. A briga se estendeu ao longo do jogo e acabou envolvendo também Mari Gonzalez e Flayslane Raiane, que defenderam Boca Rosa quando ela foi jogada no paredão por Kalimann.

Ao contrário do esperado, a confusão não acabou com a eliminação de Bianca. No confinamento, as coisas esquentaram entre Rafa e Flay. Do lado de fora, quando a cantora paraibana também foi eliminada, as duas se juntaram em uma live e deram algumas alfinetadas na goiana, que ainda estava no reality show.

Pouco tempo depois do fim do programa, Bianca deixou os fãs de Rabia animados ao confessar que sentiu vontade de beijar Rafa Kalimann em uma das festas do BBB20. A blogueira de maquiagem, que havia se declarado bissexual, assumiu recentemente que na verdade, é pansexual.

Confira abaixo o vídeo completo:

