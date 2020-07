Corinthians acerta patrocínio pontual para o Derby e ações para o Dia dos Pais

O Corinthians anunciou que chegou a um acordo com a Riachuelo para que a empresa de moda estampe as mangas do uniforme alvinegro na noite desta quarta-feira, diante do Palmeiras.

Além do patrocínio pontual para a partida que marca o retorno do Campeonato Paulista, o clube e a marca também farão uma série de ações digitais com foco no Dia dos Pais, que neste ano será comemorado no dia 9 de agosto.



(Foto: Divulgação/Corinthians)

“O Corinthians saúda e agradece à Riachuelo e espera que essas sejam as primeiras de diversas ações sinérgicas entre a marca e a instituição”, disse André Sanchez, presidente do Corinthians.

O acordo só foi possível em virtude da liberação do grupo Galera Game, que recentemente assinou um acordo com o Timão para estampar sua marca justamente na manga do uniforme. Contudo, ainda está sendo realizada uma votação virtual com a participação da torcida para a escolha do nome e da logomarca da plataforma de apostas que figurará na camisa.