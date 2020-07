Corinthians corre para deixar Cantillo pronto para as quartas mesmo sem saber se chegará lá

[ad_1]



Victor Cantillo desfalcou o Corinthians contra o Palmeiras e não ficará à disposição de Tiago Nunes mais uma vez, domingo, contra o Oeste, na Arena Barueri.

O colombiano voltou a frequentar o CT Joaquim Grava nessa sexta-feira depois de passar 14 dias isolado, em quarentena, para tratar da convid-19.

A ausência do meio-campista é algo lamentado profundamente dentro do clube. Cantillo é visto como peça fundamental para a engrenagem coletiva funcionar como quer o treinador alvinegro.

A Gazeta Esportiva apurou que a comissão técnica já iniciou um trabalho especial com o camisa 24. A ideia é montar atividades específicas para dar a Cantillo condição de jogar as quartas de final do Campeonato Paulista.

O Corinthians ainda não sabe se conseguirá a classificação. Tudo vai depender da 12ª e última rodada. O mata-mata, no entanto, começará três dias depois. Por isso, Tiago Nunes e companhia decidiram planejar a situação contando com a vaga.

Cantillo esteve em campo pela última vez dia 15 de março, no último compromisso antes da paralisação pela pandemia do coronavírus. Voltou ao CT em 23 de junho, junto ao elenco. Após uma semana de avaliações físicas, iniciou o trabalho com bola no dia 1º de julho, mas, no dia 10, apresentou quadro febril e foi afastado. Dias depois, teve o teste positivo para a covid-19 confirmado. Ou seja, Cantillo teve contato com bola por apenas 10 dias nos últimos quatro meses.

Sem o gringo, Tiago Nunes deve manter Camacho como segundo volante e Gabriel na cabeça da área. A modificação muda consideravelmente o jogo coletivo da equipe pela diferença individual de estilo, pois nem Camacho nem Cantillo têm características tão fortes de marcação como Gabriel, que por outro lado, está longe de dar a mesma qualidade na saída de bola e na participação das jogadas de ataque que seus companheiros.