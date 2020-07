Corinthians define chaveamento da semifinal do Paulista e pega Mirassol; Palmeiras espera Santos ou Ponte

O time alvinegro fará uma das semis diante do Mirassol. O Palmeiras fica do outro lado esperando o vencedor de Santos x Ponte Preta (ainda nesta quinta às 21h30).

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!