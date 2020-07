Corinthians e atacante chegam a acordo e acertam rescisão de contrato

Corinthians rescinde contrato de Lucca, jogador precisa jogar mais cinco partidas pelo Al Khor, do Catar. Corinthians preferiu deixar o jogador livre do que prorrogar o empréstimo. Lucca chegou em 2015 e participou do título brasileiro daquele ano.

?️ @globoesportecom pic.twitter.com/v2XTZrL868

— Time Do Povo 1910 (de ??️‍?) (@povotime1910) July 2, 2020