Corinthians e Ponte Preta foram de ‘quase rebaixados’ para ‘a três passinhos do título’ estadual

Na última quinta-feira, o Timão derrotou o Red Bull Bragantino, no Morumbi, enquanto a Macaca virou para cima do Santos, em plena Vila Belmiro.

Agora, o clube da capital vai em busca de um incrível Tetra estadual, enquanto a equipe de Campinas busca seu 1º título paulista.

Se você dissesse aos torcedores destes clubes há uma semana que esta seria a situação, dificilmente eles acreditariam…

Afinal, Corinthians e Ponte voltaram da paralisação da pandemia de COVID-19, em situações horrorosas na tabela.

Tanto é que o discurso nos dois times era o de evitar o rebaixamento, e não de buscar classificação.

Agora, o atacante Jô, do Timão, já até vislumbra a taça: “Faltam apenas três passinhos para o título”, destacou.

Veja como tudo mudou:

No retorno da paralisação, o Corinthians era o lanterna do grupo D, atrás de Red Bull Bragantino, Guarani e Ferroviária.

O risco de rebaixamento era real.

