Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo só estiveram juntos em 5 semifinais desde 2001

Falar em Campeonato Paulista é automaticamente jogar dividir o favoritismo, nem sempre em porções iguais, entre Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. É natural também imaginar que os quatro cheguem às semifinais. Só que isso tem sido raro no século XXI.

De 2001 para cá, os chamados grandes de São Paulo só estiveram juntos em cinco semifinais do estadual. A disputa acabou com três títulos corintianos, em 2009, 2018 e 2019, e outras duas conquistas santistas, em 2011 e 2015.

Ou seja, foram 10 semifinais sem a presença de ao menos um dos grandes paulistas. Vale a ressalva que o levantamento não leva em conta três anos. Em 2002, o estadual não teve Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, além de Guarani, Ponte Preta, Portuguesa e São Caetano, concentrados no Torneio Rio-São Paulo.

Já em 2005 e 2006, o formato da competição era outro, em pontos corridos. Portanto, tais anos não entram na conta.

Veja abaixo as semifinais sem os grandes (em negrito, o time campeão):

2001 – Corinthians x Santos e Ponte Preta x Botafogo-SP

2003 – Corinthians x Palmeiras e São Paulo x Portuguesa Santista

2004 – Palmeiras x Paulista e Santos x São Caetano

2007 – São Paulo x São Caetano e Santos x Bragantino

2008 – São Paulo x Palmeiras e Guaratinguetá x Ponte Preta

2010 – Santos x São Paulo e Grêmio Prudente x Santo André

2012 – Santos x São Paulo e Guarani x Ponte Preta

2013 – São Paulo x Corinthians e Santos x Mogi Mirim

2014 – Santos x Penapolense e Palmeiras x Ituano

2016 – Corinthians x Audax e Santos x Palmeiras

2017 – Palmeiras x Ponte Preta e Corinthians x São Paulo

A disputa pelas vagas na semifinal começa nesta quarta-feira. O São Paulo recebe o Mirassol, às 19h30, no Morumbi, enquanto o Palmeiras encara o Santo André, às 21h30, no Allianz Parque. Na quinta, é a vez do Santos medir forças com a Ponte Preta, 21h30, na Vila Belmiro, e do Corinthians enfrentar o Red Bull Bragantino, 19h, no Morumbi.

É a chance dos grandes emplacarem o terceiro ano seguido de semifinais “tradicionais” ou dos chamados menores aprontarem das suas e aumentarem o retrospecto nas últimas duas décadas. E aí, quem leva a melhor?