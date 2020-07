Corinthians renova com jovem centroavante Nathan até 2023

(Foto: Reprodução/Instagram)

Nathan chegou ao Corinthians no meio de 2017, depois de se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Nova Iguaçu. Na edição de 2019 do torneio de base, ele marcou oito gols e foi o terceiro artilheiro da competição, atrás de Gabriel Novaes, do São Paulo (10 gols), e Tiago Reis, do Vasco (9).

No início desta temporada, o centroavante foi promovido à equipe sub-23 do Timão. Ele ainda chegou a ficar no banco durante o empate do time principal contra o Novorizontino, pela nona rodada do Campeonato Paulista, mas acabou não sendo utilizado pelo técnico Tiago Nunes.