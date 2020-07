Corinthians se reapresenta com retorno de Cantillo, recuperado da covid-19

Cantillo desfalcou o Corinthians na retomada por ter testado positivo para o coronavírus

Classificado para o mata-mata do Campeonato Paulista após vencer o Oeste, o Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava. E a atividade contou com o retorno do meio-campista Victor Cantillo, que havia testado positivo para o novo coronavírus e acabou desfalcando o Timão nos últimos dois jogos.

“Feliz de voltar a treinar. Foi um momento difícil, mas, bom, estou novamente com a equipe e espero poder, rápido, estar bem para poder ajudar. Creio que a equipe fez algo que era muito difícil, que era classificar quando tínhamos perdido partidas importantes e, bom, todos fizeram um grande trabalho e esperamos avançar de fase, que é o que queremos”, disse o colombiano ao canal oficial do clube.

O camisa 24 realizou, inicialmente, treinos físicos e alguns com bola. Enquanto isso, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no triunfo do último domingo fizeram o trabalho regenerativo.

Os outros atletas, que não entraram em campo ou não jogaram os 90 minutos, participaram de uma atividade técnica em espaço reduzido no campo, sob o comando do técnico Tiago Nunes.

O Timão volta aos gramados já na próxima quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), quando encara o Red Bull Bragantino, no Estádio do Morumbi, pelo jogo único das quartas de final da competição estadual. Inscrito nesta segunda-feira, o atacante Jô está à disposição para o confronto eliminatório.