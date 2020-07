Corinthians tem prejuízo de R$ 13 mil em Derby sem torcida

[ad_1]



Com a ausência de público na Arena por conta da pandemia de covid-19, o Corinthians teve um prejuízo de mais de R$ 13 mil por conta do clássico contra o Palmeiras, na quarta-feira. O valor foi divulgado nesta sexta-feira pela Federação Paulista de Futebol (FPF) através do boletim financeiro da partida.

Ao todo, o Corinthians gastou R$ 13.655,90 com os custos operacionais do Derby. As despesas foram com ambulância (R$ 1.960,00), ambulatório (R$ 1.000,00), brigada de incêndio (R$ 1.050,00), Companhia de Engenharia de Tráfego (R$ 641,00), controle de doping (R$ 5.761,00), equipe de apoio (R$ 1.330,00) e funcionários (R$ 800,00).

O Timão ainda teve um gasto de R$ 1.113,00 por motivos não especificados. Na última partida realizada com a presença da torcida na Arena Corinthians, no empate por 1 a 1 contra o Santo André, a renda foi de R$ 660 mil. Já no último Derby, o valor chegou a R$ 2,99 milhões.