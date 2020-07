Corinthians vence Red Bull Bragantino e pega Mirassol na semifinal; Jô e Ederson marcam

O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Morumbi, pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista, e se classificou para enfrentar o surpreendente Mirassol na semifinal do Estadual.

O resultado dá enorme moral ao Timão, que se classificou na “bacia das almas” na fase de grupos, mas que agora eliminou a equipe que havia feito a melhor campanha geral até o momento.

Jogando no Morumbi, o time alvinegro começou com tudo e marcou logo em seu 1º ataque: Ederson arrancou pelo meio e bateu rasteiro. A bola foi no meio do gol, e, teoricamente, indicava uma defesa fácil. No entanto, o goleiro Júlio César levou um frangaço e depois ele passar por seus braços.

Detalhe: a bola entrou na meta quando eram decorridos apenas 27 segundos no cronômetro!

Na 1ª etapa, o Red Bull até chegou a assustar com um chute de Artur, que bateu no travessão de Cássio. No entanto, o Corinthians segurou bem a pressão e segurou a vantagem até o intervalo.

Na volta dos vestiários, o Bragantino não conseguiu manter a pressão, e o Timão foi cozinhando o jogo em banho-maria, esperando uma chance para matar a partida.

E ela veio aos 19 minutos: Luan cobrou escanteio, Jô “parou no ar” e cabeceou com perfeição para o fundo das redes.

Gol de artilheiro, que não jogava desde dezembro e fez sua reestreia pelo clube do Parque São Jorge nesta quinta-feira.

Vale lembrar, inclusive, que Jô teoricamente seria reserva nesta partida, mas foi mandado a campo “às pressas” porque Boselli teve que fazer cirurgia no rosto.

No restante do tempo, o técnico Felipe Conceição fez várias mexidas no Red Bull para tentar buscar o empate, mas não chegou nem perto de conseguir.

E, com isso, o Corinthians emendou sua 3ª vitória seguida e se classificou com tranquilidade para a semifinal.

Jô comemora após marcar para o Corinthians sobre o Red Bull Bragantino Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Red Bull Bragantino 0 x 2 Corinthians

GOLS: Corinthians: Ederson e Jô

RED BULL BRAGANTINO: Júlio César; Aderlan (Weverton), Fabrício Bruno, Ligger e Edimar; Ricardo Ryller (Weverson), Matheus Jesus e Vitinho (Claudinho); Artur, Morato (Matheus Peixoto) e Ytalo (Alerrandro) Técnico: Felipe Conceição

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos; Gabriel, Ederson, Ramiro (Michel Macedo), Luan (Araos) e Mateus Vital (Sidcley); Jô Técnico: Tiago Nunes

O Corinthians demorou apenas 27 segundos para abrir o placar

2º gol de Ederson em 4 jogos pelo Corinthians na temporada

2ª partida seguida que Ederson marca pelo Corinthians

Jô fez seu 1º gol em 1 partida pelo Corinthians na temporada

3ª vitória seguida do Corinthians

Fim da série de 5 vitórias seguidas do Red Bull Bragantino

O Corinthians vai em busca de seu 4º título seguido no Paulista

Ederson comemora após marcar para o Corinthians sobre o Red Bull Bragantino Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Próximos jogos

O Corinthians aguarda a data do jogo contra o Mirassol, pela semi.

Vale salientar que o Timão será mandante.

Domingo, 09/08, Santos x Red Bull Bragantino, 16h*, Brasileiro

*horário de Brasília