Corinthians x Palmeiras sem torcida se junta ao ‘do alambrado’, ‘do boné’ e ‘da embaixadinha’ e entra para a história; Veja lista

Já houve muitos acontecimentos inusitados e momentos marcantes nas partidas entre Palmeiras e Corinthians ao longo dos 103 anos em que o Dérbi acontece.

Mas nesta quarta-feira, 22, às 21h30, pel Campeonato Paulista. os rivais inauguram mais um marco na rivalidade centenária.

Pela primeira vez, desde 1917, quando os times se encararam pela primeira vez, torcedores estarão proibidos de assistir ao clássico in loco.

A medida sanitária, por conta da pandemia causada pelo coronavírus, traz assim um elemento diferente para uma das maiores rivalidades do futebol mundial.

Abaixo, o ESPN.com.br lista dez dos mais célebres e marcantes embates entre os alviverdes da Zona Oeste e os alvinegros da Zona Leste da cidade de São Paulo, sem qualquer pretensão de ser uma compilação definitiva.

Nem todos os jogos da lista representam grandes vitórias ou conquistas, e milhões de outras combinações de dez jogos poderiam estar neste texto.

Mas, com alguns fatos pitorescos, as partidas selecionadas ajudam a contar como a rusga e o folclore nos confrontos entre os clubes foi se construindo e se alimentando ao longo do tempo.

Chama a atenção como, muitas vezes, o destino conspirou para que jogos entre os dois times tivessem momentos que parecem terem sido escritos por roteiristas para se eternizarem – e que certamente seriam chamdos de clichês, caso fossem para o papel.

Mas nada do que consta aqui é ficção. É “apenas” Corinthians x Palmeiras.

10. O Dérbi sem torcida

O jogo desta quarta, em Itaquera, é histórico antes mesmo de a bola rolar. Nunca os rivais se enfrentaram sem que torcedores pudessem acompanhar o jogo.

Qualquer que seja o resultado, será a primeira vez, caso a rede balance, que um jogador não poderá experimentar o gosto de marcar contra o time mais detestado pelo seu torcedor e ver a reação, raivosa ou feliz, da arquibancada.

Mais uma partida que certamente será lembrada. Dessa vez, por marcar um jogo disputado em condições temerárias, em meio a uma pandemia global – a não ser que, no campo, um fato extraordinário supere isso.

9. O Dérbi do gol do alambrado

O que parecia impossível aconteceu em 2009, quando Ronaldo Fenômeno, um dos dez maiores jogadores dos últimos 20 anos, mas que não jogava há quase um ano, recuperando-se de grave lesão no joelho, decidiu aceitar a proposta do presidente Andrés Sanchez e assinar contrato com o Corinthians.

A estreia acontecera dias antes, em Itumbiara, contra a equipe local, pela Copa do Brasil. Mas quis o destino, num roteiro que seria certamente tachado como clichê, se tivesse sido escrito como obra de ficção, que o primeiro gol dele pelo Timão fosse contra o Palmeiras.

Ronaldo entreou em campo aos 18 do 2º tempo no lugar do zagueiro Escudero, quando seu time perdia por 1 a 0, naquele 8 de março.

E, aos 47 da etapa complementar, fez de cabeça o gol de empate do Corinthians. Na comemoração, o artilheiro subiu no alambrado atrás de um dos gols do Prudentão, fazendo a estrutura desabar, eternizando a imagem e o jogo.

8. O Dérbi do fim da fila

Por 16 anos, palmeirenses ouviram irônicos corais cantando “Parabéns pra você” a cada partida, por conta do jejum de títulos. O verso “muitos anos de vida” era substituído por “mais um ano na fila”.

Em 1993, no Campeonato Paulista, essa história acabou e, mais uma vez, num roteiro que parece filme manjado da Sessão da Tarde: sair da fila com goleada sobre o arqurrival? Seria bom demais para ser verdade ou crível.

Pois assim foi. Em 12 de junho, com gols de Zinho, Evair, Edilson e Evair de novo, de pênalti, na prorrogação, o Palmeiras voltava a ser campeão com desconcertantes 4 a 0 em cima do Corinthians, volta olímpica e muito choro e alívio pelo lado verde do Dérbi.

7. O Dérbi do osso

No dia do jogo de inauguração da Ponte Grande, o primeiro estádio do Corinthians, um osso foi atirado por palestrinos na pensão em que os alvinegros almoçavam antes da partida. Era 17 de março de 2018.

No osso, vinha a inscrição provocativa: “o Corinthians é canja de galinha para o Palestra”.

A provocação motivou os corintianos, que jopgaram com garra redobrada e buscaram um empate por 3 a 3, com gosto de vitória.

O osso está até hoje guardado como recordação na sala de troféus corintiana com a seguinte inscrição: “Este osso era para a canja e não cozinhou por ser duro”.

6. O Dérbi do Dr. Sócrates

Jogadores do Corinthians erguem o punho em homenagem a Sócrates Gazeta Press

Mais uma vez, o destino colocou o Palmeiras no caminho do Corinthians em um jogo decisivo, em uma data marcante.

O dia 4 de dezembro de 2011 entrou para a história alvinegra por dois motivos: o empate por 0 a 0 garantiu o título do Campeonato Brasileiro para o clube alvinegro. E, nesse dia, morreu aquele que muitos consideram o maior jogador corintiano em todos os tempos: Sócrates.

Certa vez, o ex-jogador da Democracia Corintiana declarou: “Quero morrer em um domingo, com o Corinthians campeão”. E o destino assim quis.

O “Doutor” faleceu na manhã daquele dia cuja tarde reservava um Corinthians x Palmeiras, no Pacaembu, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não disputava troféu. Mas ao Corinthians, bastava um empate para sacramentar o pentacampeonato.

Antes do jogo, num gesto que emocionou a todos, os jogadores do Corinthians ergueram os punhos, repetindo o gesto característico, precedido sempre por gols do camisa 8.

5. O Dérbi do boné

Dudu coloca boné e provoca corintianos por episódio do chapéu, em 2015 GazetaPress

O ano de 2016, com a conquista do Campeonato Brasileiro após 22 anos, marcou a consolidação da reconstrução do Palmeiras, após anos de fiasco no Nacional.

Mas foi ainda no primeiro semestre, em 3 de abril, que o atacante Dudu, que acaba de deixar o clube, colocou mais uma pimenta na história do Dérbi.

Pela primeira fase do Paulista, o camisa 7 começou no banco de resrvas o confronto com o Corinthians no Pacaembu

Mas, com um insistente 0 a 0, entrou em campo no segundo tempo. A tempo de ver Fernando Prass defender pênalti de Lucca e marcar, de cabeça, diante do gigante Cássio, na continuação da jogada, o gol da vitória verde.

Na coemoração, Dudu vestiu o boné de um repórter de rádio que trabalhava no jogo, em alusão ao chapéu que o Palmeiras dera no Corinthians por sua contratação.

4. O Dérbi das embaixadinhas do Edilson

Edilson está na história do Palmeiras como o camisa 10 da conquista do Paulista de 1993 e tinha tudo para ser um heroi eterno do clube onde atuou por cerca de três anos, em duas passagens.

Mas ele não apenas foi jogar no Corinthians, como também tornou-se um dos maiores vilões do duelo, na final do Campeonato Paulista de 1999.

Campeão da Libertadores, eliminando o Corinthians nas quartas de final, o forte Palmeiras de Felipão chegou à final do campeonato quase por inércia, já que o torneio estava longe de ser prioridade para o clube. Para se ter ideia, times mistos entraram em campo nos dois jogos da decisão.

Na ida, um 3 a 0 deixou o Corinthians com as mãos na taça. Mas, na volta, veio o episódio que eternizou o jogo de 20 de junho daquele ano.

Com o 2 a 2 assegurado, Edilson parou a bola na lateral do campo, bem perto do banco do Palmeiras, e começou a fazer embaixadinhas, que culminaram com um número de equilíbrio da bola na nuca.

A despeito da demonstração de habilidade, os palmeireneses não gostaram do espetáculo, foram para cima do atacante e o caos se instalou. Uma confusão generalizada que envolveu praticamente todos os jogadores, membros das comissões técnicas e até dirigentes impediu que o jogo chegasse ao fim, e o Corinthians ficou com o caneco.

3. O Dérbi do 8 a 0

A maior goleada da história do clássico ocorreu no Campeonato Paulista de 1933.

Naquele ano, o Palestra Itália fez o seu grande rival sofrer bastante: no 1º turno, 5 a 1 no Parque São Jorge. E no 2º, os históricos 8 a 0 no Parque Antárctica.

O grande nome da partida foi o atacante Romeu Pelliciari, que fez nada menos do que quatro gols, sendo até hoje o atleta que mais vezes marcou em uma mesma partida no Dérbi. Imparato (três gols) e Gabardo completaram o placarde uma goleada que os alvinegros ainda não conseguiram devolver.

2. O Dérbi do porco no gramado

A maior goleada do Corinthians sobre o seu grande rival, em 1º de agosto de 1982, foi um dos momentos que mais bem simbolizaram o grande time da Democracia Corintiana, mas que também acabou tendo relevância na história do Palmeiras.

O Timão arrasou o rival por 5 a 1. O grande nome do jogo foi o atacante Casagrande, que fez os três gols que fecharam o placar.

Antes, Biro-Biro e Sócrates já haviam marcado, com Jorginho descontando para os palmeirenses.

Para provocar o rival, a torcida alvinegra soltou um porco no gramado. Naquela época, a alcunha era pejorativa, usada para ofender os alviverdes.

Mas ali plantava-se uma das mais fortes sementes para que o clube viesse a abraçar o suíno como seu mascote, dando a volta por cima em uma gozação histórica.

1. O Dérbi de São Marcos contra Marcelinho

Marcos defende pênalti de Marcelinho durante Palmeiras x Corinthians em 2000 Gazeta Press

Em que pese o fato de a importância histórica de um jogo não se definir pelo “tamanho” do campeonato, a semifinal da Copa Libertadores de 2000 ainda é o jogo de maior relevância institucional disputado pelos arquirrivais.

Afinal, os dois times chegaram naquele ano à fase mais decisiva em que podiam se enfrentar em um torneio continental, que em teoria suplanta os confrontos estaduais e nacionais, dado que é preciso passar por eles, em progressão, para se disputar o posto de melhor do continente.

(Naquela época, times de um mesmo país que chegassem à semifinal tinham de se enfrentar, pois não era permitido que clubes compatriotas fizessem a final da Libertadores).

Os dois duelos foram memoráveis. E a ida, com vitória por 4 a 3 do Corinthians, só não ficou mais célebre porque o 3 a 2 do segundo jogo, com direito a gol de peito do volante Galeano e disputa de pênaltis, a ofuscou, em 6 de junho daquele ano..

Apesar de terem um time inferior ao de 1999, os alviverdes de Luiz Felipe Scolari mostraram muita garra para dar ao goleiro Marcos, canonizado pelo narrador Galvão Bueno, da Rede Globo, se tornar heroi eterno.

E olha aí, mais uma vez, o clichê dando as caras na história do Dérbi.

Pois foi justamente Marcelinho Carioca, de quem a torcida do Palmeiras queria “arrancar o sangue”, como narrou José Silvério, da Rádio Bandeirantes, segundos antes da cobrança, que chutou o penal defendido por Marcos que levou o Palmeiras à decisão.

O clube perderia o título para o Boca Juniors em pleno Morumbi. Mas eliminar o Corinthians pelo segundo ano seguido na competição mais almejada pelo adversário valeu um troféu para os palmeirenses.