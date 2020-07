Coritiba estuda repatriar Guilherme Parede por empréstimo

Com o futebol argentino ainda sem perspectivas para o retorno, o Coritiba encontrou uma possibilidade de reforçar o elenco. Guilherme Parede, jogador do argentino Talleres, está passando a quarentena em Curitiba e a diretoria do Coxa vê como vantagem em uma eventual negociação por empréstimo.

O brasileiro de 24 anos foi revelado justamente pelo Coritiba e rendeu, no começo da temporada, R$ 3 milhões aos cofres do alviverde do Paraná ao ser vendido para seu clube atual.



Guilherme Parede quando atuava pelo Coritiba. (Foto: Divulgação)

Entretanto, outro clube que se interessa no ponta é o Vasco. Segundo informação da Rádio Transamérica, a diretoria espera que o fato de já residir em Curitba e possuir uma história com o Coxa pese para a decisão do atleta. O Coritiba passa por um momento financeiro delicado e não pode fazer altos investimentos.

Pelo Talleres, Guilherme fez sete partidas e anotou quatro gols. Além dos clubes já citados, ele tem passagens pelo Ypiranga-RS e pelo Internacional.