Coritiba vence o Cianorte e encara o Athletico-PR na final do Campeonato Paranaense

Nesta quarta-feira, o Coritiba venceu o Cianorte por 2 a 0, no Couto Pereira, e carimbou a sua vaga na decisão do Campeonato Paranaense.

Depois de levar a melhor no jogo de ida, o Coxa se deu bem mais uma vez e bateu o adversário com gol de Rafinha e de Maurício (contra).

Com os resultados, o Coritiba vai encarar o Athletico-PR na decisão do estadual. O Furacão se classificou com o empate em 0 a 0 com o Cascavel, depois de vencer o jogo de ida por 5 a 1.

Jogadores do Coritiba comemoram gol sobre o Cianorte, pelo Paranaense Coritiba

Apesar do primeiro tempo sem gols, não faltaram boas oportunidades para o Coxa abrir o placar. A equipe de Eduardo Barroca era melhor na partida e viu a sua melhor oportunidade parar no travessão, aos 37 minutos, na finalização de Wanderley.

O empate já dava a vaga ao Coritiba, mas a equipe queria a vitória. Foi com isso em mente que a equipe voltou do intervalo. E logo aos 11 minutos da segunda etapa, Rafinha completou de cabeça o lançamento de Sabino para abrir o marcador no Couto Pereira.

O jogo diminuiu de ritmo e o Coxa ampliou o marcador em uma falha gravíssima do goleiro Bruno, aos 22 minutos. Ao tentar dominar o recuo do zagueiro Maurício, o arqueiro do Cianorte furou e viu a bola morrer no fundo das redes.

Mais tranquilo com o resultado, bastou ao Coritiba apenas controlar a partida. O Cianorte precisou se lançar ao ataque, mas conseguiu apenas duas chances boas. Na primeira, Pelezinho chutou para fora, e na segunda Alex Muralha fez ótima defesa em chute de França. Aos 49, a arbitragem apitou o fim da partida e o Coxa garantiu a sua vaga na decisão do Paranaense.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 x 0 CIANORTE

Local: Couto Pereira, em Curitiba-PR

Data: 29 de julho de 2020, quarta-feira

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Adriano Milczvski

Assistentes: João Fábio Machado Brischiliari e Weber Felipe Silva

Cartões Amarelos: Matheus Galdezani, Renê Júnior e Sassá (Coritiba); Pelezinho (Cianorte)

GOLS

CORITIBA: Rafinha, aos 11 do 2ºT e Maurício (contra)

CORITIBA: Alex Muralha; Patrick Vieira (Natanael), Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Matheus Galdezani, Matheus Bueno (Luiz Henrique), Renê Júnior e Gabriel; Rafinha e Wanderley (Sassá) Técnico: Eduardo Barroca

CIANORTE: Bruno; Weriton, Eduardo Doma, Maurício e Prego; Gercimar, Morelli (Lucas Coelho) e Zé Vitor; Buba, Lucão (França) e Pelezinho. Técnico: João Burse