Corpo de adolescente é encontrado sem a cabeça em Coruripe

Policiais do 11º BPM foram acionados nesta sexta-feira, 24, para averiguar uma informação recebida via COPOM, dando conta de que nas imediações da localidade conhecida como trevo do Alto do Cruzeiro, um corpo do sexo masculino havia sido localizado por populares.

Chegando ao local a polícia constatou o homicídio, sendo a vítima identificada por José Samuel da Silva Santos, de 15 anos, assassinado com diversos golpes de objeto perfuro-cortante, sendo ainda degolado pelos algozes. Após constatar o homicídio a PM acionou os Institutos de Criminalística e Médico Legal para os procedimentos cabíveis.

Apesar de buscas pelas imediações, a cabeça do adolescente não foi encontrada.