Cotado para substituir Jesus no Flamengo, Carlos Carvalhal aceita proposta do Braga, diz jornal

Carlos Carvalhal reuniu-se com a diretoria do Flamengo, ouviu o projeto do clube e, segundo a imprensa portuguesa, recusou o cargo que era de Jorge Jesus. O motivo: ele será o próximo treinador do Braga.



A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo presidente do Braga, Antônio Salvador, ao jornal carioca O Dia. Nem clube e nem técnico falam do assunto abertamente ainda.

Carvalhal deixou o Rio Ave no sábado, logo depois de classificar o clube à Liga Europa da próxima temporada. Ele fechou o Campeonato Português em quinto lugar, com 55 pontos.

Caso feche mesmo com o Braga, o treinador antes pretendido pelo Flamengo assumirá o terceiro melhor time do país, atrás apenas do campeão Porto e do vice Benfica, futura equipe da Jorge Jesus. Carvalhal dirigiu o clube por 13 jogos em 2006.

O Braga também jogará a Liga Europa, já garantido na fase de grupos, enquanto o Rio Ave precisa passar pelas fases eliminatórias.

O português foi o terceiro técnico entrevistado pelo Flamengo no “tour” pela Europa. No sábado, o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel jantaram com Domènec Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola e que deixou o New York City em novembro de 2019.

Horas depois, ainda em Madri, encontraram-se com Fernando Hierro, ex-zagueiro do Real Madrid e comandante da Espanha na Copa do Mundo de 2018. A reunião com Carvalhal aconteceu na sequência, já em Portugal. Outros nomes estão na mira do rubro-negro.