Coudet fala sobre falta de ritmo dos atletas após vitória do Internacional

Após a vitória do Internacional por 2 a 0 contra o Aimoré, o técnico Eduardo Coudet analisou a partida e e voltou a falar sobre a polemica em relação aos gramados do Campeonato Gaúcho. Classificado, o time enfrenta o Esportivo-RS na semifinal do segundo turno. O jogo marcou o primeiro triunfo do Inter após a paralisação do futebol, e o treinador argentino comentou a falta de ritmo do elenco.

“O que mais nos falta é ritmo de jogo. E isso se adquire com as partidas. Nos dois jogos anteriores não podemos dizer que o Inter não correu. Faz 4 meses que estamos correndo. A questão é jogar. Coletivos faz duas semanas que estamos tendo”.



Foto: Divulgação/Internacional

Sobre o gramado, Coudet explicou as declarações dadas sobre as condições adversas e disse que se não houver condições mínimas para se praticar o esporte, não tem como cobrar seus atletas. Durante a semana, o treinador foi duro ao avaliar os locais onde as partidas tem acontecido.

“Eu sou espontâneo e sincero. Me senti mal no último jogo pois não tinha muita coisa pra fazer. Quando a equipe jogar mal, vou ser o primeiro a falar que jogou mal. Quando não tiver condição mínima pra jogar, não vou culpar os atletas”