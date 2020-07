Covid-19: HBO desenvolve minissérie sobre corrida pela vacina

A HBO está desenvolvendo uma minissérie sobre a corrida na busca por uma vacina para a Covid-19, produzida por Adam McKay. A série será baseada no livro, ainda inédito, The First Shot, de Brendan Borrell. Não há mais detalhes sobre elenco ou início da produção até o momento.

Borrell é biólogo e jornalista, e escreve para o New York Times, Atlantic e Wired. Seu próximo livro irá acompanhar as pessoas e empresas que têm se dedicado para encontrar uma vacina. O livro também irá explicar como é o processo para chegar até uma vacina e os desafios políticos em relação à sua distribuição. Borrell também atuará como produtor executivo ao lado de Todd Schulman.

Já McKay assinou um contrato de cinco anos com a HBO e está atualmente desenvolvendo uma série em inglês, baseada no filme sul-coreano Parasita. Ele também está trabalhando em uma minissérie sobre Jeffrey Epstein, baseado em um livro da repórter investigativa Julie K. Brown. Outra produção que ele está desenvolvendo é a antologia sobre mudanças climáticas The Uninhabitable Earth, que será lançado pelo HBO Max.

Will Ferrell e Adam McKay ‘O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy’ – 2004Fonte: IMDb/Reprodução

McKay trabalhou como produtor em filmes e séries como Os Outros Caras e Succession. Ele também dirigiu os filmes O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy, Vice e A Grande Aposta — este último lhe rendeu o Oscar de melhor roteiro adaptado. McKay também assinou o roteiro de Homem-Formiga, do MCU.