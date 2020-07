Crô corre risco de ser assassinado por Tereza Cristina; saiba por quê · .

Crô (Marcelo Serrado) correrá o risco de ser a próxima vítima de Tereza Cristina (Christiane Torloni) em Fina Estampa. O mordomo tentará evitar que a patroa saia de camisola no meio da noite e será ameaçado pela megera. O personagem de Marcelo Serrado bloqueará a passagem do carro da antagonista. Sem pensar duas vezes, a ex-mulher de René (Dalton Vigh) arrancará com o automóvel para cima do empregado.

A vilã sairá em disparada da mansão dos Buarque Siqueira depois de ser rejeitada por René (Dalton Vigh). Sem saber o destino da patroa, Crô tentará arrancar uma resposta de Tereza Cristina: “Mas aonde vai a fugitiva do Nilo?”, perguntará ele, todo desconfiado com o rompante da mulher na meio da madrugada.

“Não é da sua conta…”, retrucará a megera, furiosa. “Não está esquecendo de nada?”, dirá o colega de trabalho de Baltazar (Alexandre Nero). Ele estará se referindo ao traje sensual de sua “rainha do Nilo”. “Chave, bolsa, perfume, linda e gostosa”, desdenhará a madame.

“Não percebeu que está vestida de camisola?”, questionará Crô, temendo que sua patroa tenha perdido a cabeça de vez. “Claro que percebi, rebaixada! Só não tive tempo de trocar… Desencarna!”, gritará a sobrinha de Íris (Eva Wilma).

O mordomo temerá que sua deusa pague mico e bloqueará a passagem do carro dela na trama de Aguinaldo Silva. “Se você já é feio assim, imagina quando virar paçoca!”, gritará Tereza Cristina. Em seguida, ela acelerará seu veículo para cima de Crô, sem pestanejar. “Divina Cléopatra, Osíris, por favor…”, implorará o subordinado.

Com sangue frio, a megera arrancará o carro em direção ao seu fiel escudeiro. Por sorte, Crô conseguirá saltar na hora H e desviar de ser atropelado para valer. “Ela perdeu as estribeiras de vez”, dirá o mordomo, que ficará chocado depois de escapar da morte.

Investigação

Sem saber o destino de sua “rainha”, Crô marchará em direção à mansão em busca de respostas. “Eu não acredito! A minha mãe saiu pra rua de camisola?”, dirá Patrícia (Adriana Birolli) após ouvir a história contada pelo tio de Vanessa (Milena Toscano).

“A Nefertiti quase passou com o carro em cima de mim. Pensei que ia virar dona Baratinha”, responderá Crô, aflito. A irmã de René Junior (David Lucas) questionará o pai sobre o paradeiro de sua mãe. “Para a casa do peixeiro. Eu que sugeri que ela fizesse isso, eu só não achava que fosse acatar a sugestão”, responderá René, referindo-se a Pereirinha (José Mayer).

“Mas eu quero saber o motivo… Precisa me explicar”, insistirá o colega de Marilda (Kátia Moraes). “A Tereza Cristina queria me agarrar à força, e eu tive que ser grosso com ela”, justificará o dono do restaurante Brasileiríssimo.

“Agora entendi… Minha rainha estava em chamas e, se seu René tivesse quebrado o galho dela, a essa hora ela não estaria na peixaria tentando comprar um robalo”, concluirá o mordomo, que aí entenderá o desespero da megera.

