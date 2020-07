Crunchyroll: ‘Netflix dos animes’ atinge 3 milhões de assinantes

O Crunchyroll acaba de atingir 3 milhões de assinantes, mostrando que o anime está cada vez mais popular no Ocidente. A plataforma existe desde 2006 e tem mais de 70 milhões de usuários cadastrados, em cerca de 200 países. O número de assinantes mostra que o pessoal está disposto a pagar por conteúdo exclusivos.

O site agora está sendo supervisionado pela WarnerMedia, que alega ter o gênero de animação “dentro do coração”. O grande interesse global pelos animes fez outras gigantes, como a HBO Max, investirem em conteúdos japoneses. E apesar de agradar, a princípio, a apenas um nicho específico, trata-se de uma comunidade bastante ativa e comunicativa nas redes sociais.

O Crunchyroll começou como um fórum online com clipes e vídeos de animes, mas rapidamente conseguiu licenças para exibir séries em seu streaming. Atualmente, ela é a maior plataforma do gênero, com mais de 1 mil títulos e 30 mil episódios. O site também está servindo de curadoria para a seção de anime da HBO Max.

No Brasil, a assinatura do Crunchyroll custa R$ 25 por mês. Na plataforma, é possível assistir a animes ou ler mangás, como Naruto Shippuuden, One Piece, Jojo’s Bizarre Adventure, Boku no Hero Academia, entre outros. Também é possível testar o streaming gratuitamente por 2 semanas.