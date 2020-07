Cruzeiro anuncia a contratação do lateral-esquerdo Giovanni, ex-Bahia

O Cruzeiro acertou a contratação do lateral-esquerdo Giovanni, que estava no Bahia. O contrato do atleta de 31 anos é válido até dezembro de 2021.

“É um prazer enorme vestir essa camisa. Chego muito motivado para os desafios que vamos ter pela frente. O Cruzeiro tem uma estrutura impressionante, com profissionais de qualidade e tenho a certeza de que vamos colocar o Clube no lugar onde ele merece estar”, declarou.

Além do Bahia, Giovanni também já defendeu outros diversos clubes, como Ponte Preta, América-MG e Fluminense. Em sua passagem por Minas Gerais, foi campeão brasileiro da Série B de 2017. Inclusive, nesta campanha vitoriosa do Coelho, o técnico Enderson Moreira, que hoje está na Raposa, era o treinador da equipe.