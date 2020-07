Cruzeiro busca ‘milagre’ que já lhe fez campeão para evitar vexame inédito e pior Mineiro em mais de 60 anos

Uma vitória por três gols de diferença contra a Caldense é o que o Cruzeiro precisa nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em Poços de Calda, para avançar para a fase final do Campeonato Mineiro e evitar um vexame inédito. A eliminação resultaria na pior colocação do clube celeste no torneio em 63 anos.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Hoje, é o quinto colocado, portanto fora da zona de classificação para a semifinal, com 17 pontos. A última vez que não esteve entre os quatro melhores do Estadual foi em 1957. Antes de o clube viver a sua era de ouro no futebol.

Um levantamento feito pelo portal “SuperEsportes” mostra ano a ano as campanhas na competição, com a ressalva de que o regulamento sofreu muitas alterações. Por exemplo, há 63 anos, eram dois turnos com uma final entre o melhor de cada fase.

Naquele ano, a classificação final tinha o Cruzeiro no quinto lugar, com 21 pontos (vitórias valiam 2 pontos). Hoje, a equipe precisa chegar a 20 para avançar, mas não basta só vencer. Precisa ser por três gols de diferença para superar justamente a Caldense no saldo de gols na classificação (afinal, em pontos e vitórias haverá empate entre eles).

Uma vitória por menos de três gols de diferença deixa a equipe celeste dependendo de um empate ou de uma derrota do Atlético-MG contra o Patrocinense, no Mineirão, também às 21h30 (de Brasília), desta quarta. O aquirrival é quarto, com 19 pontos.

play 1:00 Adalberto Baptista exaltou que a tendência é que brigas políticas acabem em empresas

É importante ressaltar que desde 1957 a pior participação da Raposa no Campeonato Mineiro foi em 2001, quando teve a quarta melhor campanha. Naquela edição, o regulamento dividiu os clubes em duas fases, e o campeão foi o América-MG.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O cenário atual é difícil, ainda mais em uma temporada em que sobram problemas e denúncias contra dirigentes e ainda vai jogar a Série B, mas o time pode buscar inspiração em 2002, quando também teve a classificação ameaçada e no final foi campeão.

Naquele ano, o contexto foi diferente. América-MG, Atlético-MG, Cruzeiro e Mamoré não jogaram o Mineiro por causa da Copa Sul-Minas, mas depois ele se juntaram a Caldense (campeã estadual) para disputar o Supercampeonato Mineiro, um pentagonal.

O Cruzeiro chegou à última rodada em um cenário totalmente adverso. Com seis pontos e diante da Caldense, líder com nove e com saldo de quatro gols à favor, só conseguiram ficar com o troféu com uma goleada. Foi o que aconteceu. Os cruzeirenses venceram por 4 a 0 e faturaram a primeira e única edição do Supercampeonato Mineiro.