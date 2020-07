Cruzeiro é eliminado ainda na primeira fase do Mineiro, mas Atlético-MG se salva com goleada; veja como fica o mata-mata

Atlético-MG e Cruzeiro entraram em campo sob risco de serem eliminados logo na primeira fase do Campeonato Mineiro de 2020. Apesar dos dois terem vencido, somente o Galo avançou para o mata-mata.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O Cruzeiro, jogando fora de casa em Poços de Caldas, na última rodada da fase de grupos do Estadual de Minas Gerais, venceu por 1 a 0, com gol de Régis no primeiro tempo.

No Mineirão, o Atlético-MG fez a sua parte e goleou a Patrocinense por 4 a 0. Nathan abriu o placar aos 9 minutos de jogo. Aos 13, Guilherme Arana fez um belo gol em chute de fora da área. Aos 15, Savarino fez o terceiro do Galo. E ainda aos 30, Pedro Rosa fez contra.

A vitória do Galo colocou pressão no rival, que precisava vencer a sua partida por 3 gols de diferença para avançar à semifinal do Estadual

O time de Enderson Moreira não conseguiu o resultado necessário. Dessa forma, o Cruzeiro ficou com 20 pontos, em quinto, com o mesmo número de pontos da Caldense, que levou vantagem no saldo de gols (9 a 6).

Ao Cruzeiro, restará jogar o Troféu Inconfidência e a espera do início da Série B do Campeonato Brasileiro. A Raposa estreia no dia 8 de agosto, contra o Botafogo-SP.

O Atlético fica na terceira colocação com 22 pontos, atrás de América-MG (25), e Tombense (26).

A Federação Mineira ainda não divulgou as datas e horários das semifinais do campeonato, porém, os confrontos já estão definidos:

Tombense (1º) x Caldense (4º)

Atlético-MG (3º) x América-MG (2º)