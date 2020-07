Cruzeiro enfrenta Caldense na briga por uma vaga nas semifinais do Estadual

Nesta quarta-feira, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro encara a Caldense às 21h30 (Brasília), no Estádio Ronaldão, em um jogo de seis pontos. A Raposa tem de cumprir uma difícil missão para avançar na competição em busca do tricampeonato.

O time celeste está em quinto com 17 pontos, três a menos que o adversário, em terceiro lugar. A equipe precisa vencer o clube de Poços de Caldas por pelo menos três gols de diferença para empatar na pontuação e tirar a margem de saldo de gols (10 a 5 para a Caldense). Caso não consiga, vai necessitar de um tropeço do rival Atlético-MG para se classificar.

Gustavo Aleixo / Cruzeiro

O técnico Enderson Moreira fez uma projeção para o duelo decisivo. O treinador reconheceu que será um grande desafio, mas destacou que a equipe está focada para a partida.

“O próximo jogo é um confronto que a gente precisa vencer. A gente tem dificuldade em questão de classificação. É uma diferença significativa no saldo de gols, mas estamos focados em vencer o jogo. A Caldense é uma equipe que manteve praticamente a mesma equipe antes da parada. Vai ser um grande desafio para todos nós”, declarou Enderson.

A boa notícia é que o zagueiro Léo foi reintegrado ao elenco. Após ter sido diagnosticado com covid-19, o jogador fez novos exames no sábado e na segunda e testou negativo, ficando disponível para participar do jogo.

A Caldense chega embalada para a partida. A Veterana foi bem na retomada do Estadual e goleou o Tupynambás por 4 a 0, fora de casa, e rebaixou o clube.

Confira os jogos da última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro (horários de Brasília):

21h30: Atlético-MG x Patrocinense

21h30: Boa Esporte x Tupynambás

21h30: Caldense x Cruzeiro

21h30: Tombense x Uberlândia

21h30: URT x América-MG

21h30: Villa Nova-MG x Coimbra

FICHA TÉCNICA:

CALDENSE X CRUZEIRO

Local: Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG)

Data: 29 de julho de 2020, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Ronei Candido Alves

Assistentes: Marconi Helbert Vieira e Leonardo Henrique Pereira

CALDENSE: Alyson; Gabriel Tonini, Jonathan Costa, Lucas Mufalo e Verrone; André, Lucas Silva, João Victor, Nathan e Rafael Rosa; Kaique Maciel

Técnico: Mauro Fernandes

CRUZEIRO: Fábio; Raúl Cáceres, Cacá, Marllon e João Lucas; Jean, Ariel Cabral, Maurício, Régis e Patrick Bey; Thiago (Marcelo Moreno)

Técnico: Enderson Moreira