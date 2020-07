Cruzeiro integra mais dois jogadores da base ao time profissional

Depois do zagueiro Paulo e dos atacantes Riquelmo e Gui Mendes, o Cruzeiro integrou mais dois jogadores da equipe sub-20 ao time profissional. O meia-atacante Alejandro e o lateral-direito Danilo começaram a treinar com o grupo da Raposa nesta sexta-feira.

Segundo a nota oficial divulgada pelo Cruzeiro, a decisão de integrar os atletas ao elenco profissional foi tomada pelos gestores de futebol da Raposa juntamente com a comissão técnica do clube.

Com passagens pelas seleções de base, os dois atletas testaram negativo para covid-19 antes de participarem do treino desta sexta-feira. Danilo tem 17 anos e é um dos principais nomes das categorias de base do Cruzeiro. Já Alejandro é um ano mais velho e possui o drible e a velocidade como principais características.

Assim como os outros jogadores da base que foram promovidos aos profissionais nesta temporada, Danilo e Alejandro continuam à disposição do time sub-20 do Cruzeiro, comandado por Rogério Micale.