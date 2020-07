Cruzeiro parcela dívida com o Independiente del Valle em 18 vezes e resolve pendência na Fifa

O Cruzeiro informou nesta quinta-feira que chegou a um acordo com o Independiente del Valle, do Equador, referente à dívida pelo zagueiro Kunty Caicedo.

A equipe celeste foi alvo de mais uma ação de cobrança na Fifa, depois que os equatorianos pediram o pagamento do valor da venda do atleta, no fnal de 2016.

No acordo firmado pelo presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, foi combinado que o pagamento será quitado em 18 parcelas.

“Em respeito às cláusulas de confidencialidade do acordo, os valores não serão divulgados”, escreveu o Cruzeiro, em nota oficial.

Caicedo durante jogo entre Cruzeiro e Grêmio, pelo Brasileirão de 2017 Gazeta Press

Desde que assumiu a equipe, a gestão atual do time mineiro já quitou um valor superior a R$ 20 milhões em dívidas na Fifa.

Vale lembrar, porém, que por conta do não pagamento da dívida com o Al-Wahda pelo volante Denílson, a Raposa iniciará a Série B com -6 pontos.

VEJA O COMUNICADO DO CRUZEIRO

